Un joven muere atropellado al bajar de un coche en la AP-7 a la altura de Dénia (Alicante)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años ha muerto este miércoles después de haber sido atropellado al bajar de un coche en la autopista AP-7 a su paso por el término municipal de Dénia (Alicante), según han informado fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso del suceso sobre las 13.00 horas, tras lo que ha movilizado a profesionales sanitarios hasta el lugar en el que han ocurrido los hechos.

Ante este siniestro, ha intervenido una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico ha confirmado el fallecimiento de este joven, tal y como han precisado las mismas fuentes.