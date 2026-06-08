Juan Antonio Bernier y Joan Carles González Pujalte, ganadores del VI Premio Internacional de Poesía Francisco Brines - PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA FRANCISCO BRINES

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El VI Premio Internacional de Poesía Fundación Francisco Brines, reunido en València este domingo, ha dado a conocer los ganadores de esta edición que, esta edición, reconocerá a los escritores Juan Antonio Bernier y Joan Carles González Pujalte en las modalidades de castellano y valenciano, respectivamente.

La obra ganadora en castellano se titula 'En la noche mediante' y el jurado, formado por Vicente Gallego, Juan Pablo Zapater, Henry Alexander Gómez, ganador de la pasada edición y Silvia Pratdesaba, ha destacado por "su musicalidad, la precisión y transparencia de su palabra, que no proviene de la traducción de ideas convertidas en verso, sino de hallazgos propios del lenguaje, que aquí brilla con sencillez, pero con contundencia", según ha indicado la Fundación Brines en un comunicado.

"Un libro que se sale de lo habitual y que revela a un poeta por completo dueño de su oficio, pero cuyos versos provienen de un lugar más alto y escondido", ha subrayado.

Su autor, Juan Antonio Bernier (Córdoba, 1976) es profesor, traductor y gestor cultural. Como poeta es autor de 'La costa de los sueños' (El Átomo, 1998), 'Así procede el pájaro' (Pre-Textos, 2004; Premio Ojo Crítico de Poesía en 2005), 'Árboles con tronco pintado de blanco' (Pre-Textos, 2011), 'Letra y nube' (Pre-Textos, 2017), 'Breves erizos verdes' (Cántico, 2020) y 'Fruto previo' (Pre-Textos, 2021) con el que obtuvo el I Premio de Poesía Ciudad de Estepona.

Como traductor e investigador ha publicado los siguientes títulos que destacamos entre otros: Poesía escogida de Giorgio Caproni (Pre-textos, 2011; en colaboración con Juan Carlos Reche), Diario (1918-1947) de Juan Bernier (Pre-textos, 2011) y la poesía reunida de Danila Stoyánova bajo el título Recuerdo de un sueño (Cántico, 2019; en colaboración con Diliana Ivanova).

"UNIVERSO CULTURAL BIEN INTEGRADO"

Obtuvo el Premio Nacional de Difusión de la Lectura, durante su labor como director del festival internacional "Cosmopoética, poetas del mundo en Córdoba" (junto a Carlos Pardo y Fruela Fernández).

En la modalidad de valenciano, el premio ha sido para el poemario 'Zones Privades' por "el dominio lingüístico, la presencia de un universo cultural bien integrado en el poemario de forma estimulante y enriquecedora que invita a través de la lectura a transitar por el mundo que el autor diseña con una fina sensibilidad".

El jurado ha estado compuesto por Begonya Pozo, Lluís Roda, Víctor Filgueira Meseres, ganador de la anterior edición, y Manuel Borrás.

Joan Carles González Pujalte (Mataró, 1963), es licenciado en Historia del Arte. Ha sido premiado en diferentes certámenes literarios tanto de poesía como de narrativa.

Ha publicado cerca de unos veinte libros en editoriales como Columna, Viena, Pagès y Bromera desde 'Nicotina als llavis' (1998) hasta 'Rastres de l'escapista' (2015), 'Les coses i els miratges' (2015), 'Esbós, teoria i poètica de la nou' (2016) o 'L'Est', con el que obtuvo el Premi de poesia Joan Perucho Vila d'Ascó 2016. También obtuvo el Premi Manel Garcia Grau de poesia 2017 amb l'obra Nocturn sense acordions.

Desde la Fundación Francisco Brines damos la enhorabuena a ambos ganadores y esperamos presentarlos una vez publicados ambos libros en la prestigiosa editorial Pre-textos, tal como dispuso Francisco Brines.