Juan Gómez-Jurado, Premio de las Letras del Ateneo Mercantil 2026

Archivo - El escritor Juan Gómez Jurado en imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Mercantil de Valencia concederá al escritor Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977) el 'Premio de las Letras del Ateneo 2026' en reconocimiento a su destacada trayectoria literaria y a su contribución a la narrativa contemporánea.

El autor recibirá el galardón el jueves 29 de octubre, durante la gala de la 'VIII Noche Valenciana de las Letras', que tendrá lugar en el Salón Noble del Ateneo a partir de las 20:00 horas.

En la pasada edición fue premiado el escritor valenciano Máximo Huerta mientras que con anterioridad lo hicieron Carmen Posadas (2024), Santiago Posteguillo (2023), Marta Robles (2022), Lorenzo Silva (2021), Espido Freire (2020) y Víctor de Árbol (2019), recuerda la organización en un comunicado.

Con este reconocimiento, el Ateneo distingue a "uno de los escritores españoles de mayor proyección internacional, cuya obra ha conquistado a millones de lectores y ha contribuido a acercar la literatura, especialmente el género del thriller, a un público amplio y diverso".

La presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, Carmen de Rosa Torner, ha destacado que Juan Gómez-Jurado "representa una forma extraordinaria de entender la literatura: con talento, imaginación y una capacidad única para conectar con los lectores".

"Su contribución a la narrativa contemporánea le hacen merecedor de este reconocimiento, con el que el Ateneo quiere celebrar a un autor que ha convertido sus historias en un auténtico fenómeno literario internacional', ha comentado.

Juan Gómez-Jurado es escritor y periodista, y desde 2022 se ha consolidado como el autor en lengua castellana más vendido del mundo. Sus novelas han sido traducidas a 47 idiomas y su universo literario, marcado por la intriga, el ritmo narrativo y la construcción de personajes, se ha convertido en uno de los grandes fenómenos editoriales del thriller español.

Debutó en 2006 con 'Espía de Dios', novela que alcanzó un notable éxito nacional e internacional. A esta obra le siguieron títulos como 'Contrato con Dios' (2007) y 'El emblema del traidor' (2008), con el que obtuvo el Premio Internacional de Novela Ciudad de Torrevieja.

Posteriormente publicó 'La leyenda del ladrón' (2012), 'El paciente' (2014) y 'Cicatriz' (2015). Su consagración llegó con el universo de Antonia Scott, iniciado con 'Reina Roja' (2018) y continuado con 'Loba Negra' (2019) y 'Rey Blanco' (2020), una trilogía que se convirtió en un auténtico fenómeno editorial. A este universo se suman títulos como 'Todo arde', 'Todo vuelve' y 'Todo muere', que han ampliado una saga literaria de gran impacto entre los lectores.

La repercusión de su obra ha trascendido también el ámbito editorial. En 2024, 'Reina Roja' dio el salto a la pantalla con una adaptación televisiva que alcanzó una notable proyección internacional. Gómez-Jurado ha desarrollado, además, una importante labor de divulgación cultural a través de proyectos como los pódcast Todopoderosos y Aquí hay dragones.

IX PREMIO NACIONAL DE NOVELA

Además, durante la gala de la Noche Valenciana de las Letras se dará a conocer el ganador del 'IX Premio Nacional de Novela Ateneo Mercantil de Valencia'. De las cerca del centenar de novelas presentadas a concurso, un total de cuatro han pasado a la final.

La coordinadora de la Noche Valenciana de las Letras y directiva del Ateneo, Melania Vázquez, ha destacado la diversidad temática de las obras recibidas en esta edición: "Este año no ha dominado el thriller.

El bloque mayoritario lo forman las novelas contemporáneas de contenido social, costumbrista o humano, que abordan las relaciones personales, la familia, la memoria o los conflictos individuales", subraya.

El fallo y el nombre del ganador se dará a conocer en la VIII Noche Valenciana de las Letras. El jurado del certamen está compuesto por cinco personalidades de reconocido prestigio en el mundo de la cultura, designadas por la Junta Directiva del Ateneo Mercantil de Valencia. Entre sus integrantes se encuentra la escritora Marta Robles, que ganó el 'Premio de las Letras del Ateneo Mercantil 2022' y que recientemente conquistó el Premio Novela del Ateneo de Sevilla.

El certamen volverá a poner el foco en la creación literaria contemporánea y en el impulso a nuevos autores, consolidándose como una cita destacada para la narrativa en lengua Española. El Premio Nacional de Novela del Ateneo Mercantil de Valencia está dotado con 8.000 euros y contempla la publicación de la obra ganadora por la Editorial Olé Libros, con distribución a nivel nacional.