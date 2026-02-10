Juan Magán, Mago de Oz y DePol, principales atractivos de los conciertos de la Magdalena 2026

Mago de Oz - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 10 Feb. (EUROPA PRESS) - -

Juan Magán, Mago de Oz y DePol son los principales atractivos de los conciertos de la Magdalena 2026. El Ayuntamiento de Castelló ha presentado el cartel oficial de conciertos de la Magdalena 2026, una programación que combina artistas consolidados, referentes internacionales y nuevas voces del panorama musical español.

Todos los conciertos se celebrarán en el Recinto de Ferias y Mercados (Refeyme) y arrancarán el sábado 7 de marzo con el ya consolidado Magdalena Remember Fest, de 17.00 a 02.00 horas. El evento contará con actuaciones en directo de Marian Dacal B2B Eva Martí, Bandido feat. Piropo y GEM, además de los DJs Javi Boss, Miguel Serna, Ismael Lora, Dani BPM, Toni Rico y Abel K Kaña B2B Josvi, en una de las citas más multitudinarias del primer fin de semana.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha valorado "positivamente" el cartel y ha vuelto a poner en valor el trabajo de la Junta de Fiestas "para tratar de ofrecer una programación de Magdalena amplia y variada que se ajuste a los diferentes gustos musicales". Ha recordado que este año ha sido el primero con un modelo nuevo de contratación para los conciertos oficiales, un proceso que, por primera vez, "se ha abierto a la participación de cualquier promotor musical, tal y como quedó recogido en la licitación".

El miércoles 11, a las 23.00 horas, será el turno de la Noche Flamenca con La Húngara, artista con más de 20 años de trayectoria y una discografía que supera los 15 álbumes. Acumula más de 1,2 millones de oyentes mensuales en Spotify y cientos de millones de visualizaciones en plataformas digitales como Youtube, con éxitos como 'La Niña Bonita' o 'Mala Malita Mala'.

El jueves 12 llegará el rock con Mago de Oz, una de las bandas más influyentes del folk-metal en español. El grupo suma más de siete discos de platino a lo largo de su carrera y supera los 3,5 millones de oyentes mensuales en Spotify. Himnos como 'Fiesta Pagana', que acumula más de 260 millones de reproducciones en YouTube, junto a clásicos como 'Molinos de Viento' o 'La Costa del Silencio', forman parte de la historia del rock de este país.

El viernes 13 será el concierto estrella de la fiestas de la Magdalena con Juan Magán, considerado el gran impulsor del electro-latino a nivel mundial. El artista de Badalona supera los 10 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha conseguido múltiples Discos de Platino y Diamante, además de nominaciones a los Latin Grammy. Sus canciones han liderado listas en más de 50 países, consolidándolo como uno de los artistas españoles más escuchados de la última década.

La programación se cerrará el sábado 14 de marzo con Depol, uno de los nombres más destacados del nuevo pop español. Su sencillo 'Quién diría' alcanzó certificación multiplatino, y actualmente el artista reúne varios millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, confirmando su proyección nacional.

Como respaldo al talento local, los conciertos contarán con la participación de Valiente Bosque -viernes 13- y Carlos Álvarez -sábado 14- como artistas invitados.

CAMBIO DE MODELO

Si antes era el Patronato Municipal de Fiestas el que gestionaba directamente la contratación de las actuaciones musicales a propuesta de la Junta de Fiestas, hoy el nuevo modelo permite que cualquier promotor pueda concurrir al proceso.

De esta manera, ha sido la empresa Raser Eventos S.L. la adjudicataria para prestar el servicio de organización, producción artística y técnica de los conciertos en el Recinto de Ferias y Mercados (Refeyme) durante las fiestas de la Magdalena.