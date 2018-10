Jubilados se concentran en València para reclamar "pensiones públicas dignas"

Publicado 22/02/2018 16:10:18 CET

VALENCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Jubilados, arropados por movimientos sociales y sindicales, se han concentrado este jueves en la Plaza del Ayuntamiento de València para reclamar unas "pensiones públicas dignas" y frente a una revalorización de las pensiones de un 0,25% para 2018 que aseguran "no arregla el problema" y les volverá a hacer perder poder adquisitivo, dado que el IPC se estima entre un 1,3% y un 1,7%.

La movilización, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones 89 localidades de toda España, y en València también por Intersindical Valenciana, ha reunido en la Plaza del Ayuntamiento a "más de 3.500 personas", según Vicente Barber, miembro de la Coordinadora Estatal, de Intersindical y de los iaioflautas.

Esta es solo la primera de futuras movilizaciones, ha avanzado. "Los jubilados empezamos a concienciarnos ahora pero esto va a ir a más y los 9,5 millones de jubilados somos capaces de hacer que ni un solo voto vaya a aquellos partidos o gobiernos que no defiendan nuestros intereses". "Pensiones públicas y correctas, no vamos a aceptar pensiones privadas", ha avisado.

En este sentido ha criticado las reformas de las pensiones llevadas a cabo tanto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 como la del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y la lamentado que ahora "todavía pretenden hincarnos más el diente, de esta crisis los pobres salimos más pobres, si alguna vez salimos y los ricos más ricos".

"Con el 0,25% no se arregla el futuro de las pensiones pero el problema es que se han comido una hucha de 68.000 millones en cinco años, que han hecho dos reformas de pensiones con las que no estamos de acuerdo, además de reforma laboral injusta que ha rebajado en un 40% los salarios actuales y por tanto recaudación de la Seguridad Social es menor y no recaudan dinero suficiente para pagar las pensiones".

Pero "con una reforma fiscal, hay dinero de sobra si no se le reducen a los empresarios las cotizaciones, si se quitan las reformas de contratación que permiten un gran fraude fiscal y una explotación increíble; si todo eso se arregla sobra dinero para pagar las pensiones", ha sentenciado.

"INMORAL PRECARIEDAD"

Para Intersindical Valenciana, las concentraciones a lo largo de la Comunitat en defensa del sistema público de pensiones han sido un "éxito". Según ha señalado el sindicato en un comunicado, "la gran participación es una evidencia del rechazo de la política del Gobierno de Mariano Rajoy hacia las persones pensionistas".

A su juicio, es "inmoral" que, después de toda una vida laboral, no se trate dignamente a los pensionistas y se les "recorte constantemente, empobreciéndoles con aumentos inferiores al coste de la vida o por la aprobación de medidas que los afectan directamente como el copago farmacéutico o el aumento de los precios de los servicios esenciales como el gas, la luz o el agua... que los ponen en una situación de precariedad".

De hecho, continúa, "el estado español es uno de los estados de la Unión Europea que menos dinero destina a las pensiones de sus personas mayores" y las reformas de 2011 y 2013 han supuesto "un deterioro de los derechos sociales y económicos de los actuales y de los futuros pensionistas".

REIVINDICACIONES

Ante esta situación, Intersindical reivindica la derogación de las dos reformas de las pensiones y la supresión del llamado 'factor de sostenibilidad' que supone "un recorte de la cuantía de las pensiones en función de criterios mercantilistas y contrarios a las trabajadoras y trabajadores".

En esta línea, propone garantizar las pensiones públicas como derecho constitucional, su inclusión a los Presupuestos Generales del Estado, rebajar la edad de jubilación a los 65 años, eliminar toda discriminación hacia las mujeres, revalorización automática de las pensiones, la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años y la derogación de las reformas de las pensiones.

Asimismo, exige a los partidos políticos que se promulgue una ley que garantice unas pensiones públicas, dignas y suficientes para todas las personas al acabar su vida laboral activa y para garantizar las pensiones de las futuras generaciones.

Finalmente, hace un llamamiento para "potenciar las movilizaciones sociales y laborales unitarias y masivas para obligar el Gobierno a aceptar las reivindicaciones de las persones pensionistas y de las trabajadoras y trabajadores".