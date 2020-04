Jueces del Registro Civil trasladan al TSJCV su "preocupación" por muertes con sospechas de Covid-19 y piden confirmar

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jueces del Registro Civil de Valencia se muestran "preocupados" por el elevado número de casos de fallecidos con sospechas de Covid-19 sobre los que tienen que expedir el certificado de defunción y sin tener un diagnóstico exacto, lo que, opinan, puede vulnerar los derechos de las familias y, además, desdibujar la cifra real de muertes por coronavirus.

Por este motivo, han enviado un escrito a la comisión de seguimiento del Covid-19 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y piden medidas, dentro de lo posible, para confirmar las causas de los fallecimientos.

Así lo ha indicado el magistrado del Registro Civil de Valencia, José María Tomás y Tío, en una entrevista concedida a Europa Press, en relación con los fallecimientos por Covid-19 en la provincia y el baile de cifras oficiales al respecto.

El magistrado ha explicado que los compañeros que trabajan en el Registro Civil han detectado que existen numerosos casos de fallecidos con sospechas de coronavirus, pero sin confirmar. Cuando hay una muerte, los forenses expiden un informe con la causa y luego son los jueces los que tramitan la licencia de enterramiento.

Desde que surgió el coronavirus, estos informes son elaborados por médicos de los servicios públicos de salud, y se ha relegado el trabajo de los forenses a los casos en los que hay una clara sospecha de criminalidad o de muerte violenta.

Existen informes médicos en los que consta que la causa del fallecimiento es el Covid-19 pero, sin embargo, hay "otros muchos casos" en los que se indica que la muerte se debe a un fallo multiorgánico o una insuficiencia respiratoria, y se añade que existe una sospecha de infección por coronavirus, que no queda confirmada.

Estos últimos casos "generan un problema", ha afirmado el magistrado, al explicar que se puede vulnerar la protección y las garantías de las personas, algo por lo que "deben velar los jueces", ha recordado.

Así, ha lamentado que de esta forma la familia del fallecido no puede hacer correctamente el tránsito del duelo, al desconocer la causa exacta de la muerte, y, además, en el caso en que quiera efectuar algún tipo de reclamación o exigir alguna responsabilidad, no podrá hacerlo.

Sobre este último aspecto, ha puesto como ejemplo que personas que tienen contratado un seguro de vida con determinadas condiciones y exclusiones relativas a pandemias o supuestos de fuerza de mayor, "van a tener un problema". Porque si no está determinada la causa de la muerte, "¿hay derecho a reclamar?", se ha preguntado. Esto generará un número "importante" de reclamaciones.

Además, el magistrado ha afirmado que si no está claro lo que produce la muerte, las cifras con las estadísticas oficiales "no son reales". Y tampoco se puede obtener un mapa epidemiológico sobre la enfermedad y su evolución, "porque no hay cifras exactas", ha insistido.

"SOLO SI SE ANALIZA"

"¿Cómo se puede probar que una persona ha muerto de Covid-19?", se ha preguntado, y ha respondido: "solo si existe una posibilidad de analizar". Ha comentado que actualmente la sanidad está "saturada", pero ha sugerido que se tomen muestras de los fallecidos, se guarden, y se analicen con el tiempo para determinar con exactitud la causa de la muerte. "En otro momento, más adelante, seguro que se puede hacer y, así, eliminar las incógnitas", ha dicho.

"Queremos saber este dato porque somos los encargados de garantizar los derechos de los ciudadanos", ha afirmado, y ha aclarado que los jueces no tienen ningún intención de "molestar" ni de generar "ningún tipo de debate o conflicto".

Los jueces han trasladado esta situación a la comisión territorial del TSJCV, así como su preocupación y su petición de medidas. Por el momento, según ha comentado Tomás y Tío, saben que desde este organismo se ha enviado el escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio, pero la única respuesta que han tenido es del primer organismo, que les ha dicho que "toman nota".