Un juez de Alicante levanta el secreto de sumario en la causa de los bonos comercio

Registros de la Policía Nacional en instalaciones de Facpyme el pasado 13 de marzo - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez de la plaza cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha levantado el secreto de sumario en la causa que investiga la gestión de los bonos comercio, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En el marco de estas pesquisas, la Policía Nacional detuvo el pasado 13 de marzo al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, quien quedó en libertad con cargos.

El arresto se produjo en el marco de la investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

La Policía también practicó diversos registros en instalaciones de Facpyme. En concreto, en despachos en la sede de la federación, ubicada en la calle Orense de la capital alicantina, y un trastero, dentro de estas pesquisas relativas a los bonos.

Precisamente, Baño insistió este martes, en un acto de la Cámara, en defender su inocencia en relación con la investigación abierta sobre la gestión de los bonos. Así, resaltó su "honradez" y que "aprovechamiento no ha habido".

El representante empresarial señaló que está "a disposición" de la justicia y afirmó "no" haber cobrado "nunca" ni "en esa federación ni en la institución cameral", al tiempo que agradeció muestras de "confianza", "afecto" y "cariño" recibidas. "No os voy a defraudar nunca", sentenció.