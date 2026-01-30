El juez de Elda suspende provisionalmente la declaración de Martín Villa por la muerte de Teófilo del Valle

Archivo - Imagen de archivo del exministro Rodolfo Martín Villa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elda (Alicante) ha acordado suspender provisionalmente las declaraciones del miembro de la Policía Armada Daniel Aroca del Rey y del exministro Rodolfo Martín Villa, que estaban previstas para el próximo miércoles, 4 de febrero, en calidad de investigados por la muerte de Teófilo del Valle el 24 de febrero de 1976.

En una providencia fechada a 27 de enero de 2026, a la que ha tenido acceso Europa Press, argumenta que la decisión se ha adoptado hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el recurso de apelación de Martín Villa contra la decisión del propio juzgado de no admitir un escrito anterior por la admisión a trámite de la querella que presentó el hermano de Teófilo, José Antonio del Valle.

Tras conocerse la suspensión provisional de estas declaraciones, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) ha afirmado este jueves que esa providencia "resulta manifiestamente contraria a derecho, al atribuir efecto suspensivo a un recurso de apelación que, conforme a la normativa vigente, no lo tiene", según esta entidad.

"En aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la interposición de dicho recurso no puede ni debe suspender la tramitación de la causa y, en consecuencia, tampoco justificar la suspensión de las declaraciones que ya habían sido previamente señaladas por el Tribunal de Instancia", ha señalado Ceaqua en un comunicado.

"ABSOLUTO DESAMPARO"

En esta línea, cree que esta resolución judicial "carece de una motivación jurídica suficiente, es infundada y contraria a derecho, y provoca, una vez más, una situación de absoluto desamparo para José Antonio, así como para el conjunto de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por quienes integraron los aparatos represivos de la dictadura franquista y que permanecieron inalterados durante la transición".

"Nos encontramos ante una decisión que incumple los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que contribuye a apuntalar el modelo de impunidad que el Estado español ha venido sosteniendo frente a estos crímenes, en abierta contradicción con sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación", ha valorado Ceaqua.

La entidad ha avanzado que "ante esta grave situación, la providencia que suspende las declaraciones será recurrida en reforma por José Antonio del Valle, hermano de Teófilo y querellante en esta causa".

Además, Ceaqua ha reclamado al Tribunal de Instancia de Elda "que anule la providencia dictada y señale una nueva fecha para la toma de declaración de Martín Villa y Daniel Aroca" y a la Audiencia Provincial "que ratifique la admisión a trámite de la querella y, en consecuencia, desestime el recurso de apelación interpuesto por Martín Villa".

También pide al Gobierno y "a los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes Generales" que "adopten todas las medidas legislativas precisas para revertir, de una vez por todas, el modelo de impunidad que impera en el Estado español y que sistemáticamente ha sido censurado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", ha sentenciado Ceaqua.