El juez manda a prisión al hombre detenido por matar a otro tras una reyerta en una nave de Aldaia

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VALÈNCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrent ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre detenido el pasado martes por, presuntamente, matar a otro durante una reyerta en Aldaia (Valencia).

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el hombre ha quedado investigado en una causa abierta por un delito de homicidio/asesinato, calificación que se concretará conforme avance la investigación.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes por la mañana en una nave de Aldaia, donde varias personas se vieron implicadas en una reyerta.

Como consecuencia, un hombre falleció. Hasta la zona se trasladaron efectivos de la Guardia Civil que detuvieron a dos personas presuntamente implicadas en los hechos. Para una de ellas se ha decretado el ingreso en prisión.