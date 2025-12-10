El juez ordena prisión provisional sin fianza para el detenido por matar a golpes a su pareja en Catarroja

Imagen de la calle de Catarroja en la que vivía la víctima. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sueca (Valencia) ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por presuntamente matar a su pareja tras darle una paliza en una vivienda de Catarroja.

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en la mañana de este miércoles al hombre después de que la víctima falleciera en un centro hospitalario de València tras permanecer varios días en coma.

El instructor le atribuye inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, la presunta comisión de un delito de homicidio y un delito de maltrato habitual, según detalla el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

El hombre, de 43 años y nacionalidad española, ha sido arrestado esta misma mañana por agentes de la Guardia Civil, que se han desplazado hasta Catarroja para localizarle. El arresto se ha producido tras la muerte de su pareja sentimental, de 48 años, quien el pasado sábado ingreso en el Hospital Universitari La Fe tras presuntamente haber recibido una brutal paliza. Ha estado en coma hasta que, finalmente, la mujer ha fallecido.

El hombre había sido arrestado ya en una primera ocasión el pasado fin de semana y fue puesto a disposición judicial ayer, martes, por la mañana, mientras su pareja seguía hospitalizada, en estado muy grave, debido a un fuerte traumatismo craneoencefálico.

Tras recibir declaración a varios testigos, el magistrado convocó la comparecencia de prisión prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Tras esa vista, la Fiscalía, única acusación personada en la causa, no interesó la adopción de la medida de prisión preventiva, por lo que el instructor, conforme al artículo 505.4 de la propia Lecrim, decretó la libertad provisional con prohibición cautelar de comunicación y de aproximación a menos de 2.000 metros de la víctima.

Con todo, no constan denuncias previas por hechos de violencia de género del detenido respecto de la víctima, aunque el hombre sí tiene antecedentes penales de este tipo respecto a otras mujeres.

PÉSAME POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

Por su parte, el Ayuntamiento de Catarroja ha trasladado su pésame por el fallecimiento de la vecina, llamada Natividad. También, ha expresado su "cariño, respeto y acompañamiento" a su familia y entorno más cercano.

"Estamos en contacto con las autoridades competentes, permanecemos a la espera de los avances de la investigación y el comunicado oficial por parte de la Delegación del Gobierno que confirme que nos encontramos ante un caso de violencia de género", ha remitido el consistorio a través de una nota.

En este punto, ha puntualizado que, "hasta que dicha confirmación se produzca, por respeto a la víctima y a su familia", el consistorio considera "imprescindible" preservar su intimidad y permitir que las autoridades continúen su trabajo.

"Reiteramos nuestro rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia machista y defendemos con firmeza la necesidad de reconocer, nombrar y combatir esta realidad", zanja el Ayuntamiento y añade: "La violencia de género existe y negarla solo contribuye a perpetuar el sufrimiento de las víctimas".