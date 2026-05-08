La juez ratifica el ingreso en prisión provisional del agresor sexual de Castellón detenido ayer tras permanecer fugado

Archivo - Un coche de la Policía Nacional - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 8 May. (EUROPA PRESS) - -

La titular de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón (Cuenca), en funciones de guardia, ha ratificado hoy el ingreso en prisión provisional del agresor sexual condenado a ocho años de prisión que había ordenado en un auto la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

El hombre fue detenido ayer por la Policía Nacional en un municipio conquense, en virtud de la orden de busca y captura dictada por la propia Audiencia castellonense, tras no comparecer en una vista el pasado 9 de abril, y ha sido puesto esta mañana a disposición de la jueza de guardia del partido judicial donde se produjo el arresto.

Según fuentes de la Policía Nacional, el prófugo había sido denunciado en más de 40 ocasiones por coacciones y amenazas a sus víctimas, además de contar con antecedentes por violencia de género y otros delitos relacionados. Había cambiado de género recientemente para intentar eludir la condenas por los delitos contra la libertad sexual cometidos.

La investigación se inició en abril tras tener los agentes conocimiento de la reclamación en vigor. Se comprobó que el fugitivo era una persona altamente peligrosa y con un perfil psicopático, manifestando ser agente de la autoridad para acosar a sus víctimas y tomando represalias como parte de su actitud de dominación tales como incendiar vehículos o viviendas o utilizando material íntimo captado sin el consentimiento de los afectados.

Además, en numerosas ocasiones manipulaba a las víctimas hasta el punto de cometer delitos en su favor contra terceros con los que tenía enemistad manifiesta.

Avanzadas las tareas de averiguación, los agentes pudieron dar con su paradero en Montalbo (Cuenca), donde permanecía escondido y ayudado por su actual pareja sentimental, quien adoptaba multitud de medidas de seguridad para evitar su seguimiento hasta el chalet del prófugo, al que le proporcionaba útiles diversos, entre ellos material deportivo para mantenerse activo mientras permanecía oculto. Finalmente, se estableció un dispositivo policial ayer, logrando la detención del fugitivo en el domicilio donde se escondía.