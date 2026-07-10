La jueza de la dana cita el 20 de julio al chófer de la exconsellera Salomé Pradas

Archivo - La exconsellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, en imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana ha acordado citar en calidad de testigo para el próximo 20 de julio, a las 9.30 horas, al chófer adscrito el 29 de octubre de 2024 --el día de la terrible dana que causó la muerte a 230 personas-- a la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas.

Así figura en una diligencia de ordenación data este viernes y facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El pasado mes de abril, la magistrada ya dictó una resolución con nuevas citaciones de testigos, entre ellas, la de este chófer. En dicha providencia la instructora acordaba las nuevas citaciones de testigos a petición de varias acusaciones, entre ellas las que ejerce el PSOE.

En concreto, la representación de los socialistas había solicitado la comparecencia del conductor de Pradas al considerar que las personas que acompañaron a la exconsellera en sus trayectos el día de la dana han declarado en la causa "con evasivas respecto de las conversaciones mantenidas con la misma en el coche, teniendo grandes lagunas".