La jueza de la dana estudia la petición de un familiar de incluir a una nueva víctima en la causa

Archivo - Homenaje en Benetússer (Valencia) a las víctimas de la dana, en el primer aniversario de las inundaciones. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana estudia la petición de un familiar para incluir a su madre, vecina de Paiporta (Valencia), como víctima de las riadas que dejaron el 29 de octubre 230 víctimas mortales en la provincia.

Así consta en una providencia de este lunes donde la magistrada da cuenta de la comparecencia este pasado viernes de la hija de una mujer fallecida en el hospital General de València el 29 de marzo de 2025, que pedía que su madre fuera reconocida como víctima de las riadas por las circunstancias que había sufrido el día de la dana en su domicilio de Paiporta.

La magistrada ha abierto pieza de fallecimiento, ha unido la comparecencia a la causa principal y ha dado traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de la comparecencia y de la documentación aportada, a fin de recabar informe forense sobre la relación de causalidad entre las circunstancias sufridas por la mujer el 29 de octubre de 2024 en su domicilio de Paiporta y su fallecimiento cinco meses exactos después en el Hospital General de València.

La jueza elevó en diciembre de 2025 a 230 el número oficial de víctimas mortales causada por la dana, tras una última víctima reconocida por la autoridad judicial, un vecino de la localidad de Catarroja fallecido a los 74 años el 3 de noviembre de 2024 en el Hospital La Fe a causa de un tromboembolismo pulmonar.

En ese caso, el fallecido, que vivía en una planta baja, estuvo mojado toda la noche como consecuencia de la entrada de agua en su vivienda y no pudo "refugiarse ni acudir a otro lugar", según explicó en su momento la magistrada.

Ese fallecimiento se suma al ya reconocido previamente en la causa de la víctima número 229,: una bebé de ocho meses que no llegó a nacer por la muerte de su madre en el término municipal de Riba-roja de Túria a causa de la barrancada y que ya fue inscrita en el Registro Civil.

La jueza tenía en proceso de análisis otras posibles víctimas, tras las peticiones de familiares, aunque algunas de ellas ya las ha ido rechazando tras recibir los informes forenses. Por ejemplo, el pasado enero, rechazó incluir en la causa a dos personas fallecidas como víctimas mortales provocadas por las riadas al no poder establecer un nexo causal entre sus muertes y lo sucedido el 29 de octubre. Se trataba de un hombre fallecido en Guadassuar y una mujer de Catarroja que murió en el hospital La Fe al que se había desplazado para una prueba.