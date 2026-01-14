La jueza de la dana pide a Cuenca que entregue la tarjeta SIM para comprobar si se pueden recuperar los mensajes del 29O

Archivo - Imagen del ex jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a su llegada a los juzgados de Catarroja en una de sus comparecencias como testigo - JORGE GIL/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha pedido a José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, que entregue, tal y como se ofreció a hacer el pasado lunes en el careo con la exconsellera Salomé Pradas, la tarjeta SIM de su teléfono para insertarla en el terminal que devolvió en su día y acceder a los mensajes del 29 de octubre de 2024.

Así consta en una providencia de este mismo miércoles en la que la jueza adopta esta decisión después de que en el careo que Cuenca mantuvo el lunes con la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa, Salomé Pradas, el testigo expresara su conformidad para aportar la tarjeta SIM del terminal que actualmente utiliza para introducirla en el móvil que en su día devolvió a la Generalitat y comprobar si es posible acceder a los mensajes del día de la dana.

La magistrada cita a Cuenca para que "materialice" ese ofrecimiento y requiere a la DGTIC para que aporte el móvil devuelto y que, con un técnico de ese departamento, en presencia del testigo, se pueda llevar a cabo ante la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) el acceso y el cotejo de los mensajes. A través de una diligencia de ordenación, se ha fijado el 16 de enero a las 11:00 horas la fecha para llevar a cabo esta diligencia.

DATOS BORRADOS

Un informe reciente de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Generalitat Valenciana entregado en el juzgado reveló que el terminal devuelto por Cuenca a través del Servicio de Asuntos Generales y Patrimonio de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, un Iphone 14 Pro Max 256GB Space Black, había sido reseteado antes de su entrega a la DGTIC, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él estaban borrados.

La jueza había pedido oficiar a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana para que dijera si resultaba factible la recuperación de los mensajes de WhatsApp intercambiados el 29 de octubre de 2024 entre Cuenca y el 'expresident' de la Generalitat y, en caso de que fuera posible, que no los eliminara.

En la segunda declaración de Cuenca en el juzgado, que tuvo lugar el 12 de diciembre, el ex jefe de gabinete negó haber dado algún tipo de instrucción a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas de parte del 'expresident' el día de la catastrófica dana y aseguró que los WhatsApp que la investigada había aportado a la causa estaban "descontextualizados".

"A mí nadie me encomendó dar órdenes a nadie y menos a la consellera", declaró Cuenca, al que la jueza le pidió que aportara sus mensajes con Pradas, a lo que él contestó que no podía recuperarlos porque no tenía copia de seguridad en el teléfono.

Insistido por la magistrada sobre este aspecto, el testigo alegó que no iba a aportar su móvil para proteger su intimidad aunque, finalmente, admitió que se preguntara a la Generalitat si se podían recuperar los mensajes con Mazón y, en caso afirmativo, que se le interpelara a él por si daba su consentimiento para recabarlos.

Ante esta declaración y las peticiones de varias acusaciones, la jueza pidió a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana que informara de la posibilidad de recuperación de los mensajes con el terminal móvil corporativo que tuviera asignado Cuenca el 29O, aunque la DGTIC reveló que, tras el reseteado, el móvil tenía "la configuración de inicio del fabricante".