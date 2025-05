La jueza de la dana pide la entrevista de Mompó en el programa 'Salvados'

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha solicitado a la cadena La Sexta la copia íntegra del programa 'Salvados', emitido el 8 de diciembre de 2024, en el que se emitió una entrevista al presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Vicente Mompó, sobre el día 29 de octubre, en el que él estuvo presencialmente en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi).

Así consta en una providencia de la magistrada, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el que reclama al grupo de la cadena que aporte al Juzgado "a la mayor brevedad" una copia íntegra del programa. La instructora ha dictado este lunes esta providencia y otros tres autos.

Mompó está citado como testigo ante la jueza que instruye la causa, si bien su declaración se ha pospuesto en dos ocasiones: inicialmente debía comparecer el 14 de abril, el mismo día que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, también en calidad de testigo, aunque se aplazó después de que el testimonio de la delegada se prolongara durante casi siete horas,; y el 29 de abril, un día después del 'apagón eléctrico', por lo que quedó de nuevo suspendida.

El presidente de la Diputación señaló a los medios que esperaba que "a la tercera sea la vencida".

En uno de los autos, la instructora confirma su decisión anterior de denegar la petición de diligencias de investigación formuladas por una acusación particular en relación a la presa de Forata porque dicha infraestructura no influyó en la crecida del caudal del barranco del Poyo y no guarda, por tanto, relación con el fallecimiento de los familiares de las víctimas mortales representados por esa parte, que fallecieron en Paiporta y Catarroja.

En el segundo, la instructora deniega las declaraciones testificales del responsable de la torre de control del aeropuerto de Manises y de varios mandos de Salvamento Marítimo, pues considera que exceden, "de manera manifiesta", del objeto de la investigación.

Según la juez, no es posible "valorar cada una de las posibles operaciones de salvamento que hubieran podido llevarse a cabo, tanto de manera terrestre como aérea, máxime si se atiende a que la falta de avisos era generalizada, no solo a la población, sino incluso a otras autoridades y a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

"COMPLETAMENTE INOCUA"

El tercer auto deja sin efecto la personación como acusación popular del sindicato de funcionarios Manos Limpias y acuerda la devolución a esa organización de la fianza depositada. La magistrada explica en la resolución que la acción penal que ejerce esa entidad, contra el que fuera ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa junto con la exconsellera Salomé Pradas "sería completamente inocua".

La instructora llega a esa conclusión porque el investigado está defendido en este procedimiento por un abogado que representa, a su vez, a Manos Limpias como acusación en otros asuntos y llegó a definirse a sí mismo en una entrevista en un diario nacional como "abogado de referencia" y "jefe de los servicios jurídicos" de esa organización.