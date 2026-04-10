La jueza de la dana prevé una "gran dilación en la instrucción" ante la "supresión" de cuatro puestos de funcionarios

Archivo - Estragos ocasionados por la DANA, a 13 de noviembre de 2024, en Picanya (Valencia) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 ha advertido en un auto notificado a las partes que prevé una "gran dilación" en la instrucción de la causa ante la comunicación recibida por parte de la Conselleria de Justicia de la supresión, a partir del 30 de junio, de cuatro puestos de funcionarios de apoyo en su juzgado.

En estas circunstancias, la magistrada apunta: "La eliminación prácticamente total de medios personales y la insuficiencia de los medios materiales afectan ineludiblemente a la instrucción del procedimiento".

Ante esta situación, la instructora ha acordado en un auto que las grabaciones de todas las declaraciones testificales, periciales e investigados, desde esa fecha, se compartan con las partes sin la transcripción que realiza la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), como se llevaba haciendo hasta ahora, con el objetivo de preservar la intimidad de los comparecientes dado el elevado número de partes personadas en el procedimiento.

Sí que seguirán sin grabarse en el sistema Arconte los ofrecimientos de acciones a perjudicados, ni las testificales de piezas de fallecimiento y de lesiones, de las que se notificará a las partes personadas el testimonio del acta.

Así consta en un auto de la jueza de este viernes en el que la magistrada explica que el 11 de abril de 2025 acordó que las declaraciones de los investigados --y también de testigos y peritos-- aun cuando fueran grabadas, se transcribieran, de forma que solo se notificara a las partes esa transcripción, "a fin de preservar su imagen, y en definitiva su privacidad en la declaración, dado el elevado número de partes personadas".

Sin embargo, explica que se le acaba de comunicar una resolución de la directora general de Justicia y Autogobierno de la Conselleria de Justicia "que acuerda la supresión de los puestos que ocupan cuatro funcionarias de las que vienen estando asignadas a la causa de la dana desde el 26 de marzo de 2025", fecha en la que se incorporó la Juez en comisión de servicios de la plaza número 3, y se fija el 30 de junio la finalización de sus funciones.

Además, de acuerdo con la notificación, ese personal afectado "deberá disfrutar de los días de vacaciones generados y asuntos propios generados hasta la fecha, con anterioridad al 30 de junio de 2026".

109 DECLARACIONES DE TESTIGOS

La magistrada subraya que, en este momento, en la causa falta por practicar un "importante número" de declaraciones testificales y periciales, en concreto, 109 solo de testigos, "sin contar los ofrecimientos de acciones a perjudicados, y testificales de piezas de fallecimiento y lesiones, aproximadamente 50". A ello se añaden cotejos de llamadas, mensajes y vídeos que efectúa la LAJ.

La situación "supondrá inevitablemente una gran dilación en la instrucción, teniendo en cuenta que la LAJ y las funcionarias cuyo puesto se suprime están trabajando en esta causa desde el 26 de marzo de 2025, por lo que son conocedoras del procedimiento, funcionando como un equipo", señala la jueza, que añade que a ello "se suma la necesidad de compartir la sala de vistas con los titulares de las cinco plazas integrantes del Tribunal de Instancia de Catarroja".

"Los equipos de Arconte y el número de las salas existentes en la sede de este partido judicial son claramente insuficientes para atender de forma debida, y con la necesaria celeridad, una causa tan compleja como las presentes diligencias previas 692/24, causa de la dana. Debe tenerse en cuenta que las grabaciones se hacen en Arconte utilizando, asimismo, el webex, dado que existen Letrados que se conectan telemáticamente, y algunos de ellos de forma continuada", explicado.