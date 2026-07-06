La jueza de la dana rechaza la petición de Argüeso de acordar un careo con la alcaldesa de Torrent

Archivo - Barranco de l'Horteta de Torrent (Valencia) - AYTO TORRENT - Archivo

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha rechazado el careo que había solicitado el ex número dos de Emergencias e investigado en la causa, Emilio Argüeso, con la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, a raíz de la declaración que esta última prestó como testigo el pasado mayo y en la que aseguró que, sobre las 19 horas, le llamó para decirle que la zona estaba inundada y que creía que había una víctima.

La defensa de Argüeso pidió ese careo para confrontar las que califica de "falsarias" o "al menos incorrectas afirmaciones" de Folgado con la declaración de su cliente. Sin embargo, la jueza rechaza la solicitud al considerar que esta diligencia tiene un carácter excepcional que no se justifica. Al respecto, señala que no se da "ni siquiera el presupuesto formal de la contradicción" entre ambas declaraciones puesto que Argüeso, en su declaración de 11 de abril de 2025, "no hizo mención ni referencia alguna a que había mantenido una conversación con la alcaldesa de Torrent", que sería el "presupuesto de cualquier careo".

De hecho, apunta a que el investigado exclusivamente contestó a las preguntas de su letrado y que pudo declarar, y no lo hizo, que habló con Flogado y que "nada le informó". Pero no mencionó la conversación ni en los listados de llamadas aportados por la defensa se hacía referencia a los titulares de las líneas de teléfono.

"Hubiera sido revelador saber que el Sr. Emilio Argüeso había hablado con la Alcaldesa de un municipio como Torrent, en el que se produjeron fallecimientos, y que dicha comunicación se produjo precisamente en un momento crucial, encontrándose el Sr. Emilio Argüeso en el Cecopi", señala la magistrada, que añade que tampoco estaba obligado a ella, dada su condición de investigado, ni tampoco estaba obligado a facilitar la identificación íntegra de aquéllos con los que se comunicó en relación a la emergencia el día 29 de octubre de 2024.

Por tanto, subraya que solo a través del testimonio de Folgado "se ha logrado saber dicho elemento de prueba". Asimismo, agrega que tampoco justifica el careo el hecho que que antes de la llamada de la primera edil de Torrent hubiera dos previas de Argüeso de cinco y cuatro segundos, y considera que en la que ella le realizó, de más de dos minutos, hubo "tiempo más que suficiente" para que Folgado "explicara todo lo que expresó en su declaración, que estaba inundada la urbanización El Pantano y que había una persona fallecida, tal y como le había informado la Policía Nacional de Torrent".

"SIMPLE LÓGICA"

Además, considera que a ello "ha de sumarse la simple lógica": "Es normal que la Alcaldesa de Torrent le manifestara al Secretario Autonómico de Emergencias lo que estaba sucediendo en Torrent y lo que había sucedido. No se acierta a entender de qué otro tema o hechos pudieran hablar ambos el 29 de octubre de 2024 a las 19:10 horas", después de que Folgado "viera el barranco Horteta con olas, y la situación en que se encontraba la confluencia de dicho barranco con el del Poyo, y después de haber visto la Urbanización El Pantano, inundada, y que la Policía Nacional le hubiera dicho que no habían podido rescatar a una persona que se encontraba en el interior de una vivienda inundada, en la planta baja".

Para la jueza, la calificación de "falsaria" de la declaración testifical de Folgado por parte del ex secretario autonómico "choca, no solo con la inexistencia de cualquier tipo de móvil ni ánimo espurio en sus manifestaciones", sino también con el hecho de que la versión de la alcaldesa coincide con otros hechos.

Entre ellos, la comparecencia del subdirector de Emergencias en el CCE, Jorge Suárez, quien dijo que la declaración de la situación 2 de emergencia para toda la provincia, a las 19.00 horas, partió de los casos del 112, así como de las llamadas de alcaldes; el jefe del SAIH, que afirmó que los desbordamientos que se producen en Paiporta a las 18:30/19:00 horas no se produjeron por el barranco del Poyo sino por el de l'Horteta o testimonios de perjudicados.

En esta línea, la magistrada señala en un auto, consultado por Europa Press: "Efectivamente existieron llamadas de alcaldes al Centro de Coordinación de Emergencias, o a personas que se encontraban en el Cecopi. Cuestión distinta es la relevancia que se les daba en ocasiones a las llamadas de los alcaldes desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Ante la llamada desde el Ayuntamiento de Utiel, se contestó: "¿Coordinarse?, nosotros nunca nos coordinamos en nada".

En todo caso, apunta que si la defensa de Argüeso se opone a lo declarado por la alcaldesa de Torrent, lo que constituye una "manifestación ex novo" hecha por el letrado, el investigado "puede declarar voluntariamente" de nuevo. Igualmente, añade que su defensa también pudo formular durante la declaración de Folgado las preguntas que estimara pertinentes o solicitar la exhibición de cualquier documento para contrarrestar una versión que califica de "falsaria" o "al menos incorrecta".