La jueza de la dana vuelve a pedir al 112 que remita la grabación de las llamadas realizadas por el alcalde de Utiel

Archivo - Una casa afectada por la DANA en el barrio de la Fuente, a un mes del paso de la DANA por Valencia, a 29 de noviembre de 2024, en Utiel. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha vuelto a pedir al 112 que remita la grabación de las llamadas efectuadas el 29 de octubre por el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, desde el teléfono que ha proporcionado así como la grabación de las atendidas en el Centro de Coordinación de Emergencias por uno de los técnicos sobre las 14.30 horas de esa jornada.

Así lo señala en una providencia de este mismo lunes, en la que también acuerda unir al procedimiento el informe recibido de la Subdirección General de Emergencias y las grabaciones aportadas sobre las llamadas procedentes de Utiel, dos desde el consistorio.

El informe de Emergencias señala que ninguna de las grabaciones se mantiene con el técnico al que alude la jueza ni la persona que llama se identifica como el alcalde. En el caso de que se refiera a una grabación distinta, Emergencias señala que sería necesario conocer el teléfono desde el que se hizo la llamada o al que llamó para hacer la búsqueda con otros parámetros.

La primera anotación en Emergencias quedó registrada, en una llamada recibida de Utiel a las 12.40 horas del 29 de octubre, como 'Autoridad', proveniente del Ayuntamiento, en la que "solicita contacto emergen para coordinarse para establecer protocolos a nivel municipal".

La segundo, de las 14.52, igualmente como 'autoridad' y del municipio de Utiel, donde comunicaban que "no tienen medios locales suficientes para afrontar situación, sol movilizar medios externos/Cecopal activado nivel2". Esta última llamada corresponde al teniente de alcalde y miembro del Cecopal, Aitor Iniesta.

En esa llamada, a la que ha tenido acceso Europa Press, el teniente de alcalde explica que se pone en contacto con el CCE porque "no tenemos medios locales para poder afrontar a la situación". "Se ha desbordado el río, hay zonas ya que se ha entrado el agua en las viviendas, incluso, según me comunican, está llegando ya al piso de arriba. Y por lo tanto la situación es crítica. Necesitamos, por favor, movilizar la UME o servicios externos porque con nuestros servicios propios es imposible llegar", describe.

Tras identificarse como teniente alcalde y miembro del Cecopal, explica que han declarado el nivel 2 porque "no podemos llegar con medios locales". La técnico contacta con Emergencias para pasar la llamada y porque le pedido ""activar medios externos, UME o quien haga falta".

Y el teniente alcalde repite a su interlocutora la situación del desbordamiento del río que "ya se ha vuelto insostenible". "No podemos afrontarla con los medios locales; hemos tenido la reunión del Cecopal; se ha elevado ya nivel 2 debido a, como le he comentado, que no tenemos medios locales para poder afrontar. Debido al desbordamiento es que tenemos casas que se han inundado todo el piso de abajo, está incluso llegando al piso de arriba entonces necesitaríamos con urgencia medios de emergencia para poder evacuar a la gente de la zona donde está la inundación".

Desde Emergencias le trasladan que se ha establecido la situación del plan de inundaciones "y estamos haciendo petición ya a la UME de movilización, o sea que en breve empezarán a llegar más medios para la zona".

El concejal insiste en que "al parecer hay en algunas viviendas que incluso el agua ya está llegando al segundo piso y por lo tanto no hay otro piso por el que se puedan subir. Lo digo porque no sé si habría opciones de medios de rescate para situaciones", traslada, y la técnico le señala que a través de los bomberos pero le dice que la UME "ya está movilizada".

INFORME FALLECIDA EN TORRENT

La jueza también ha dado traslado a las partes de un oficio de la Policía Nacional de Torrent con el parte de intervención en el día de la dana y en el que se menciona el rescate con vida de una anciana en la urbanización del Pantano de la localidad, en una vivienda donde no pudieron auxiliar a su hermana, que falleció.

La magistrada había pedido un informe de los primeros fallecidos en Utiel --Guardia Civil-- y Torrent --Policía Nacional--. El parte de intervención de esa jornada relata que a las 18.30 de la tarde a través del CIMACC-091 se comunicó a todos los integrantes de la Comisaría el desbordamiento del cauce del barranco que afectaba gravemente a las viviendas de esa urbanización.

CUATRO METROS DE AGUA

Los agentes informaron a la central de una situación "extrema" con un torrente de agua de una altura aproximada de cuatro metros que arrastraba "con fuerza todo tipo de sedimentos". Los policías lograron desalojar a unas 60 personas" pero en "minutos" la situación se volvió "crítica" por el desbordamiento total y con el agua empezando a inundar la segunda línea de casas, lo que les obligó a adopta medidas "extremas".

Los efectivos relatan evacuaciones con cuerdas, saltos entre medianeras de chalés a través de andamios, escaleras o mesas, la pérdida de comunicación con dos compañeros que lograron salvarse, la situación de la vivienda de la fallecida, de los trabajadores de una fábrica; el rescate de varios varones de avanzada edad a los que sacaron de su vivienda a través de los orificios producidos por los pinos que se habían caído sobre ellas o el de otras dos personas, una de 99 años, a la que cogieron en volandas para sacarla de la casa.