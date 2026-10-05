La jueza deja en libertad a las cinco personas detenidas por los incidentes en la manifestación por la vivienda

Una de las personas detenidas por los incidentes en la manifestación por la vivienda sale en libertad tras declarar ante la jueza- ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha decretado este lunes la libertad provisional sin medidas cautelares de las cinco personas detenidas por su presunta implicación en los altercados registrados el pasado sábado en la ciudad al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda.

Las cinco personas arrestadas quedan ahora investigadas en una causa abierta por delitos de desórdenes públicos, daños, atentado y lesiones, sin perjuicio de ulterior calificación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La protesta para reivindicar en València el derecho a la vivienda, convocada por las asociaciones Sindicat de Llogateres, Entrebarris, Plataforma Afectados por la Hipoteca y Sindicat Habitatge València, se saldó con cinco personas detenidas y nueve agentes de la Policía Nacional heridos, según informaron fuentes policiales.

Algunos de los manifestantes traspasaron el vallado y cordón de seguridad que se había desplegado en torno al Palau de Les Arts, punto de conclusión de la multitudinaria protesta y donde se celebraba un foro de inversión inmobiliaria, y se introdujeron en la parte exterior del recinto. La Policía intervino con cargas, gas lacrimógeno y pelotas de goma.

Durante la mañana se han concentrado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València personas en apoyo a los detenidos en un acto convocado bajo el lema 'No a la represión a la lucha por la vivienda!.