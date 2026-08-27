La jueza deja en libertad con medidas cautelares a los tres detenidos por la agresión sexual a una menor en Gandia

Archivo - Fotografía de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID - Archivo

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUORPA PRESS) -

La jueza de guardia de Gandia (Valencia), titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de esa ciudad, decretó, de conformidad con el criterio manifestado por la Fiscalía y la acusación particular personada en la causa, la libertad provisional de los tres jóvenes detenidos por su presunta implicación en una agresión sexual a una menor en una vivienda de la ciudad.

La magistrada les impuso medidas cautelares consistentes en alejamiento y prohibición de comunicación con respecto a la víctima y comparecencias periódicas en sede judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La causa está abierta con respecto a uno de los detenidos por un presunto delito de agresión sexual y con respecto a los otros dos, por un presunto delito de omisión del deber de socorro.

Los hechos sucedieron el pasado 15 de agosto cuando los tres jóvenes y tres chicas, dos menores de edad y una de 19 años, fueron a la vivienda donde residía al menos uno de ellos después de pasar la noche de fiesta.

En un momento dado, una de las menores y uno de los jóvenes entraron en una habitación de la que ella salió pidiendo ayuda a sus amigas y asegurando que la había violado. La menor fue trasladada al hospital mientras la Policía se dirigió a la vivienda donde sucedieron los hechos y detuvo a los tres jóvenes por su presunta implicación en distintos grados en la agresión sexual atribuida a uno de ellos.