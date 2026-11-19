Imagen de una de las protestas frente a la empresa de Caravanas Osito - COLECTIVO DE AFECTADOS

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza 4 del Tribunal de Instancia de Llíria (Valencia) ha recibido la querella por un presunto delito de estafa presentada por afectados por el caso de Caravanas Osito, la ha admitido a trámite y ha citado a los querellantes a ratificarla, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada ha admitido el escrito, presentado inicialmente por dos afectados. La jueza ha acordado citar a los querellantes para que se ratifiquen en la querella, como paso previo a resolver sobre las medidas cautelares que han solicitado. Además, también ha recibido una denuncia contra la misma empresa que está pendiente de estudio y de decisión sobre la procedencia de acumularla a la querella ya admitida, de acuerdo con la misma fuente.

Según informan desde el grupo de damnificados en un comunicado, actualmente hay 87 familias afectados y 4.853.545 euro abonados --y acreditados-- a la empresa dedicada a la comercialización de autocaravanas y caravanas a nivel nacional, correspondientes a siete marcas del sector, sin que hayan recibido sus vehículos.

Esta situación "ha dejado a familias de toda España sin los vehículos que habían comprado y pagado o sin la documentación necesaria para poder utilizarlos". Además de la querella que han presentado en Llíria, existen diligencias previas abiertas también en el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona.

La querella en Llíria la ha presentado el despacho de abogados Soriano i Piqueras contra los responsables del grupo empresarial por un presunto delito continuado de estafa agravada. Coincidiendo con la designación del órgano judicial encargado de conocer del asunto, la firma ha informado en un comunicado que ha ampliado la querella y su solicitud de medidas cautelares, al haberse incorporado nuevos perjudicados a la acción penal.

Este despacho representa ya a nueve afectados, cuyo perjuicio económico conjunto asciende a 550.000 euros, una cifra "que refleja la creciente dimensión de las reclamaciones asumidas por el despacho y que podría incrementarse con la incorporación de otros compradores", añade el comunicado.

La querella se dirige contra las tres sociedades del grupo -Caravanas Osito, Autocaravanas Osito y Osito Camper Van-, así como contra su administradora única y tres apoderados. La acción judicial atribuye a los querellados "una presunta operativa defraudatoria relacionada con el cobro de cantidades anticipadas por la adquisición de caravanas, autocaravanas y vehículos camper que posteriormente no habrían sido entregados a sus compradores o cuya documentación no habría sido facilitada".

"Nuestra prioridad es que la investigación avance con la máxima celeridad y que se adopten cuanto antes las medidas necesarias para evitar que desaparezcan los activos con los que podrían responder las personas y sociedades investigadas", ha indicado Víctor Soriano, abogado y socio-director del despacho Soriano i Piqueras.

Soriano i Piqueras ha ampliado su solicitud de medidas cautelares patrimoniales, dirigida a "preservar los bienes y recursos económicos que pudieran resultar necesarios para satisfacer las eventuales responsabilidades civiles derivadas del procedimiento".

BLOQUEO Y EMBARGO DE CUENTAS

Entre las medidas interesadas en la querella inicial figuran el bloqueo y embargo preventivo de cuentas bancarias, la identificación de los vehículos existentes en las instalaciones del grupo y la intervención judicial de las sociedades querelladas.

"No podemos permitir que el transcurso del tiempo haga ilusoria la recuperación de las cantidades entregadas por los compradores. Estamos hablando de familias que han desembolsado decenas de miles de euros y que, en muchos casos, no han recibido el vehículo adquirido. Por eso consideramos imprescindible que el tribunal examine de forma urgente las medidas cautelares que hemos solicitado", ha afirmado Yáñez.

La querella presentada por Soriano i Piqueras plantea que los hechos "podrían exceder de una sucesión de incumplimientos contractuales" y responder a una actuación con relevancia penal, atendiendo, entre otras circunstancias, "al cobro anticipado de vehículos, las reiteradas demoras en su entrega y las situaciones en las que determinadas unidades no habrían sido pagadas a sus proveedores".