La jueza mantiene en libertad con medidas cautelares a la anciana investigada por la muerte de otra en Chiva

La magistrada requiere a la residencia para que adopte medidas de supervisión y control de la anciana, a la que retira el pasaporte

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Requena (Valencia), en funciones de guardia, ha decidido mantener en libertad provisional e imponer medidas cautelares a la mujer de 92 años que está investigada por la muerte de otra, de 97, con la que compartía habitación en una residencia de la localidad de Chiva.

La jueza había citado este jueves a declarar a la investigada, quien ha comparecido en el juzgado en situación de libertad. Tras tomarle declaración, la jueza ha convocado una comparecencia de prisión en la que la Fiscalía ha solicitado la prisión provisional para ella mientras que la defensa se ha opuesto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

La jueza ha decidido finalmente denegar la solicitud de prisión y mantener la situación de libertad provisional de la investigada, pero le ha impuesto medidas cautelares consistentes en la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

La instructora entiende que no existe riesgo de fuga y de sustracción a la acción de la Justicia, ni de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva, que aconsejen una medida tan gravosa como la prisión preventiva, máxime cuando en este momento procesal la investigación no es concluyente y no ha podido determinarse si la actuación de la investigada podría calificarse de dolosa o imprudente, o bien si la muerte es accidental.

En cualquier caso, la jueza ha requerido a la residencia para que adopte medidas de supervisión y control de la investigada. La causa está abierta por un delito de homicidio sin perjuicio de ulterior calificación.