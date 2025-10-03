La jueza pide a Emergencias que indique la persona que dio la orden de enviar el ES-Alert en el último temporal

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja ha pedido a la Conselleria de Emergencias, a petición de la acusación popular ejercida por el PSOE, que especifique quién fue la persona que dio la "orden concreta" de enviar el mensaje de alerta Es-Alert a la población el domingo 28 de septiembre de 2025 a las 15:28, horas antes del último temporal de lluvias en el que se decretó la alerta roja para parte del litoral de Castellón y todo el de Valencia.

Así consta en una providencia de este viernes, un día después de otra en la que requería a este departamento para que, en el plazo de tres días, remita un informe sobre las medidas de seguimiento de la emergencia y de protección a la población adoptadas por el Centro de Coordinación de Emergencias en el último temporal de lluvias que ha afectado a la Comunitat Valenciana, y que comenzó el lunes 29 de septiembre.

Emergencias de la Generalitat, ante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), envió el pasado domingo un mensaje Es-Alert a los móviles ubicados en el litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia donde informaba de "riesgo de inundación".

En el caso de Valencia, el mensaje fijaba la hora estimada de inicio en las 4.00 horas del lunes y pdía evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico. También que no se realizaran actividades en cauces y sus próximidades y pedía, en cao de estar en zona inundable, buscar zonas altas o subir a pisos superiores; seguir las indicaciones de las autoridades y evitar llamadas innecesarias.

En un auto de este viernes, la magistrada subraya la comparación entre el mensaje que se envió el 29O a las 20:11 horas y el que se envió el pasado 28 de septiembre a las 15:28 horas ante el útltimo temporal y considera que la remisión de este último se produjo con una "gran antelación, y los avisos que se dieron recientemente hubieran servido de manera clara para salvar las vidas que se perdieron en la dana del 2024".

TRAGSA

En esta misma providencia, por otra parte, a petición de la acusación popular ejercida por Acció Cultural del País Valencià, la juez acuerda incorporar a las actuaciones el encargo realizado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) a la empresa pública Tragsa para la prestación de apoyo logístico, así como requerir determinada información a la propia Tragsa.

En concreto, acuerda incorporar a las actuaciones la 'Formalización del encargo al medio propio Tragsa para la prestación del servicio de apoyo logístico a las funciones de la AVSRE contempladas en los diferentes planes y procedimientos de emergencias y la información relativa a qué equipo técnico concreto y personal del grupo de no adscritos de la Gerencia de Valencia, se preavisó, con especificación de su número y funciones de cada uno de ellos.

La Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa) trasladó recientemente a la jueza que el 29O "se movilizaron tres encargados que estuvieron suministrando avituallamientos, dos como refuerzo en el operativo de guardia Valencia".