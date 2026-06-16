La jueza pregunta a Camarero si aporta archivos adjuntos del grupo de chat del Consell antes de decidir si cita a Mus

Archivo - Imagen de archivo de Susana Camamero y Martínez Mus en rueda de prensa tras un pleno del Consell - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha preguntado a la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales el 29 de octubre de 2024 si aporta voluntariamente los archivos adjuntos del grupo de WhatsApp del Consell --los mensajes los entregó tras su declaración como testigo el pasado 10 de junio-- antes de resolver sobre la petición de la acusación particular que ejerce el PSPV de que comparezca, igualmente como testigo, el vicepresidente tercero y titular de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus.

Así lo señala en una providencia de este mismo martes, ante la petición formulada por el PSPV de que llame a testificar al actual vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, tras los mensajes que envió este último en el chat de mimebros del Consell en la fecha de la dana, en los que comunicaba informes sobre incidencias.

El vicepresidente remitió verios mensajes titulados 'Estado Carreteras 9h'; 'Estado Carreteras 14h'; así como posteriores comunicaciones nocturnas --a las 20.37 horas y las 20.51 horas-- alertando de situaciones críticas en las infraestructuras de la Generalitat, como el aislamiento de la sede de FGV. También envió un último informe sobre el estado de las carreteras a las 22.22 horas.

Para el PSPV, resulta "pertinente" la declaración de Martínez Mus en el juzgado para que aclare "extremos" como el conocimiento preciso y la información de la que disponía respecto al colapso progresivo, corte y anegación de las vías y carreteras de la provincia a lo largo del día 29 de octubre de 2024; los cauces institucionales, el momento temporal exacto y los términos en los que dicha información de gravedad --especialmente las relativas a vías de comunicación indispensables-- fue trasladada y comunicada a la Dirección de la emergencia.

Asimismo, reclama su testimonio a fin de esclarecer el alcance de sus propias manifestaciones escritas vertidas en el grupo de WhatsApp a las 20.37 horas, donde advertía de que "el puesto de mando se ha visto afectado en toda su operativa", para determinar de qué modo afectó ello a la capacidad de respuesta y evacuación de los ciudadanos afectados.

'CONSELL PP'

La jueza pide en la providencia que, con carácter previo a resolver sobre la procedencia de la petición de la declaración testifical del conseller, y para resolver sobre la solicitud formulada, se comunique a Camarero "la posibilidad de aportación voluntaria de los archivos adjuntos del chat 'Consell PP', de fecha de 29 de octubre de 2024, para su unión a la causa".

Esta aportación voluntaria se podrá realizar mediante la remisión de esos adjuntos por correo electrónico a las diligencias previas. La pasada semana la magistrada ya acordó unir a la causa el contenido de ese chat, que comenzó el día de la dana, a primera hora, con unos mensajes del expresident de la Generalitat Carlos Mazón que trasladaba a sus consellers que había que "inundar" de datos los medios de comunicación porque eso es algo que "desprende sensación de estar alerta que te cagas".

A las 18,03 horas, Martínez comunicó en el chat el siguiente mensaje: "En FGV tenemos incidencias variadas que se van solventando. La más importante el cierre del tramo entre Picassent i Castellò por desperfectos graves en la vía que impedirán circular no sólo hoy sino en los próximos días. En estos momentos además, en el Apeadero de Omet (Picassent) ha quedado atrapado un tren con 10 pasajeros. Están en la operación de sacarlos con la policía local".

Desde ese momento, todos los mensajes fueron de incidencias y personas atrapadas en distintas instalaciones como la ITV o el arhivo de Riba-roja. Camarero, en genérico, señalaba que hay inundadas "resdencias de mayores sin que puedan llegar los bomberos" y Mus que en la sede de FGV hay 30 personas aisladas sin poder salir, incluidos directivos que están en el puesto de mando, "afectado en toda su operativa, por lo que hemos tenido que suspender todas las operaciones de tranvía y metro hasta nueva orden".