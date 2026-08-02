Julio, el mes más cálido de la Comunitat desde que hay registros

Archivo - Un hombre camina por la playa de la Malvarrosa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Julio de 2026 ha sido el mes más cálido de la Comunitat Valenciana desde que hay registros, en los que algunas localidades han superado los 40ºC, según ha informado la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

En concreto, ha habido 17 días en los que algún municipio valenciano ha superado los 40ºC. Se trata de Villena (45,1); la Pobla Llarga (45,5); Ontinyent (44,5) o Llocnou d'en Fenollet (44,3).

A ellos les siguen Jalance, con 42,7ºC; Orihuela, con 42,6; Villena, con 42ºC; Requena, con 41,3; o Sumacàrcer con 41,2ºC, contemplan las mismas fuentes.