El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell. ARCHIVO. - GVA

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Valencia ha estimado una denuncia del PSOE contra el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, por "infringir el deber de neutralidad de los poderes públicos" durante una entrevista emitida el día de la huelga general del 11 de noviembre.

En su resolución, el organismo da respuesta a la queja presentada por los socialistas a raíz de la participación del conseller en un programa matinal de la radiotelevisión pública valenciana À Punt, donde, entre otras afirmaciones, señalaba: "respeto absoluto a cualquier trabajador, a cualquier persona que tiene legítimo derecho a manifestarse y más por la vivienda que Pedro Sánchez ha arruinado".

Asimismo, hacía referencia a la etapa del anterior gobierno del Botànic, que contraponía al equipo actual: "Estamos cumpliendo con nuestra obligación aquí, pero es un problema nacional". También manifestaba confianza en el "compromiso" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y aseveró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere que vote quien no vive en España".

La Junta hace notar que, "aunque esta intervención no fue en una rueda de prensa, se diera a raíz de un acontecimiento excepcional como es una huelga general y, el entrevistado no figure como candidato a las presentes elecciones, sí tuvo carácter institucional como realizada por Miguel Barrachina en su calidad de portavoz del Consell y con valoración de este, se emitió desde un entorno oficial con presencia de banderas institucionales en un medio público como es À Punt financiado por la Generalitat Valenciana y no tuvo una finalidad meramente informativa, sino que incorporó mensajes de naturaleza electoral como críticas directas al presidente del Gobierno, descalificaciones hacia instituciones públicas, apoyo explícito a propuestas del Partido Popular y referencias favorables al futuro presidente Feijóo".

"Ello supone vulneración, de un lado, del artículo 50.2 LOREG que dispone que, desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración, queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a los logros obtenidos o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por las entidades políticas concurrentes al proceso electoral,", recuerda.

Por otro lado, alude a los artículos 8.1 LOREG y 103.1 CE., que regulan el principio de neutralidad institucional.

Por tanto, la Junta concluye que el representante de la administración autonómica infringió el deber de neutralidad de los poderes públicos en la entrevista y le requiere para que se "abstenga de reiterar esta conducta en lo sucesivo" y la retire de los canales en los que figure aún.

MARTÍNEZ MUS

Por otra parte, la Junta Electoral Central ha desestimado el recurso de alzada interpuesto contra la decisión de la Junta Electoral Provincial de Valencia de estimar la denuncia presentada por el PSPV contra el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, por el acto de presentación del concurso internacional de diseño del sistema de parques inundables metropolitanos de València, celebrado en el IVAM el pasado 27 de octubre.

En su resolución, el órgano acordaba la apertura de expediente sancionador a Mus por vulnerar la legislación electoral al "quebrantar el principio de neutralidad política" con este acto. Los hechos denunciados por los socialistas "vulneran el artículo 50 de la LOREG [Ley Orgánica Electoral General] por quebrantar el principio de neutralidad", por lo que ordena "la retirada de todos los comunicados en redes sociales públicas de la información denunciada y publicadas desde el 27 de octubre de 2026".