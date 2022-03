Juntos por la Vida facilita el traslado a España a más de 1.000 refugiados ucranianos

VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Juntos por la Vida ha organizado y facilitado hasta ahora el traslado a España de 1.100 personas de familias ucranianas que huyen de la guerra de su país.

El trabajo lo están realizando el equipo de voluntarios que están en la frontera con Polonia desde el pasado 2 de marzo, y también los voluntarios de la ONG que están trabajando en Valencia.

A Valencia han llegado desde el 6 de marzo, en nueve autobuses, caravanas y un avión, un total de 550 personas, la mayoría con vínculos y acogidos por familias, organizado por la ONG.

La organización valenciana también ha facilitado el traslado a 250 personas en otros transportes organizados desde la frontera, en colaboración con otras ONG a otras ciudades españolas.

Además, se ha facilitado información, ayuda y orientación desde la frontera para que otras 300 personas ucranianas pudieran llegar a España.

Y diariamente el equipo de voluntarios que está en la frontera atiende, ayuda e informa a multitud de refugiados en su puesto de atención en el centro de recepción de Pzremysl, por donde pasan cada día miles de personas huyendo de la guerra de Ucrania.

Algunas de esas personas llegaban este fin de semana en dos autobuses a Feria Valencia. En uno de ellos venía alguien especial, Eva, una bebé de tan solo 10 días que había nacido ya durante la guerra y comenzaba su vida con su madre huyendo lejos de su país.

En otro autobús llegaban algunas personas con molestias por un virus estomacal que está afectando a muchos refugiados en el puesto fronterizo. Una pequeña de dos años era de las mas afectada con vómitos. Nada mas llegar con su madre, Victoria 'Vika', fue atendida por su familia de acogida y trasladada para ser asistida en el hospital Vithas de Valencia que colabora con la ONG de forma solidaria.

A su llegada, como siempre, los refugiados fueron recibidos con abrazos por familiares, amigos y familias de acogida organizadas por la ONG. Una de ellas, Mamen, que acogía a una madre ucraniana y su hija de 10 años, decía que lo hacía por solidaridad porque "después de ver las imágenes de la guerra, si a mi me pasara algo igual, me gustaría que me ayudaran".

La ONG continuará con el traslado en autobuses de familias ucranianas desde la frontera hasta Valencia.