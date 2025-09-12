El jurado declara culpable al acusado de matar y ocultar un mes el cadáver de su inquilina en Alicante

ALICANTE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular ha declarado por unanimidad culpable al acusado de matar y esconder durante casi un mes el cadáver de una mujer en la vivienda de la que tenía el usufructo en 2023 en Alicante. Además, los nueve miembros del tribunal consideran que actuó con alevosía, si bien no ha quedado probado el ensañamiento.

El hombre, afectado por un trastorno de personalidad y esquizofrenia indiferenciada, reconoció durante la primera sesión del juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Alicante, que cometió el crimen y "sabía el daño causado".

En su declaración afirmó que la inquilina le hacía la "vida imposible" y le "maltrataba cada día más" y alegó que en esa fecha "no tenía tratamiento" para su enfermedad y estaba "abandonado" por la administración.

Sin embargo, según ha confirmado Leonardo Vargas, letrado de la acusación particular del despacho Legal Law Abogados, siete de los nueve miembros del jurado han determinado que el acusado estaba "en uso de sus facultades" cuando cometió el crimen.

Ante este veredicto, la Fiscalía ha aumentado la pena de prisión de 12 a 15 años, mientras que la acusación particular, en representación del único hijo de la víctima, la ha rebajado de 21 a 17 años y seis meses.

No obstante, las partes discrepan en la cuantía de las indemnizaciones para el hijo de la víctima. Mientras que la fiscal reclama 20.000 euros para el familiar, la acusación particular se mantiene en su petición de 90.000 euros.

El letrado defensor pidió que se aplicaran al acusado las atenuantes de confesión y la inimputabilidad a causa de la enfermedad que padece, de las que se ha reconocido únicamente la primera, al haber llamado el hombre a la Policía Nacional para confesar el crimen el 24 de septiembre de 2023, casi un mes después de los hechos, que ocurrieron el 29 de agosto.