El jurado de los premios Festers d'Alacant anuncia los finalistas de 2025

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la 19 edición de los premios Festers d'Alacant ha desvelado este miércoles los nombres de los finalistas de la gala que se celebrará el jueves 20 de noviembre a las 20.00 horas en el Teatro Principal de Alicante.

En el ámbito de Hogueras, en la modalidad individual están Vicente Mas Iborra (barraca Els Chuanos), José Ivorra Albadalejo (Mercado Central) y Dolores Ten Miralles (Florida Sur). Por su parte, en el colectivo se sitúan el Mercado Central, Ángeles-Felipe Bergé y la barraca Festa i Vi.

Respecto a Semana Santa, a nivel individual son finalistas Rafael Antonio Escribano Pastor (Hermandad de la Santa Flagelación) y Juan Ginerés Asensi (Cofradía del Cristo del Divino Amor). En el colectivo, están la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención.

En la categoría de Tradicionales están, entre los nominados individuales, Andrés Mas Rodríguez (Cruces de Mayo), Javier Muñoz Sánchez (San Roque) y Francisco Miguel Ruso Colomina (Raval Roig). De otro lado, en los colectivos están la Cofradía de San Roque, Peña Canterella (Raval Roig) y Asociación Adorna (San Gabriel).

En cuanto a la Federación de Asociaciones Festivas en Barrios y Partidas, a nivel individual están Andrés Romero Vílchez (San Francisco Javier-La Florida), María José Molina Birlanga (San Agustín) y Manuel Muñoz Soler (Benisaudet). En la modalidad colectiva, se sitúan Fiestas Patronales Barrio 400 Viviendas, Comisión de Fiestas Patronales Benisaudet y Comisión de Fiestas Patronales Monnegre d'Abaix.

Finalmente, en la categoría de Moros y Cristianos están, a título individual, Antonio Cáceres Prats (Villafranqueza-El Palamó), Francisco Gil Navarro (Altozano) y Vanessa Sánchez Quirant (El Rebolledo). Por su parte, en el ámbito colectivo, están Los Pacos (Altozano), Escuela Infantil de Embajadores (San Blas) y la peña Los Arpes (Viillafranqueza-El Palamó).

El consistorio, en un comunicado, ha recordado que "los seleccionados como finalistas individuales, de entre las 41 candidaturas que se presentaron al cierre del plazo de inscripción, recibirán las estatuillas acreditativas en el transcurso de un acto que se desarrollará el lunes 17 de noviembre en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante".

"Las trayectorias festeras, la consecución de un hito o un hecho reciente de relevancia que hayan protagonizado han sido algunos de los criterios que han tenido en cuenta los integrantes del jurado a la hora de elegir a los finalistas", ha apuntado.

JURADO

El jurado lo han conformado concejales de Alicante, representantes de las distintas fiestas de la ciudad, con presencia en la gala, y dos personas con "reconocida trayectoria" en el ámbito festero alicantino.

El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, hará público al término de la gala el nombre de la persona o entidad ganadora del Premio José Ángel Guirao, en memoria del festero fallecido en 1998. En este caso, no se presentan candidaturas, al ser una "competencia exclusiva" del consistorio.