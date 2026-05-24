Justicia invertirá más de dos millones en mejorar los sistemas de bombeo de aguas pluviales en 26 sedes judiciales

Palacio de Justicia - GVA

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación destinará más de dos millones de euros a la mejora de los sistemas de bombeo de aguas pluviales en 26 sedes judiciales de la Comunitat Valenciana "con el objetivo de reforzar la protección de las infraestructuras judiciales frente a fenómenos meteorológicos extremos", según ha informado la Generalitat.

Las obras, con una inversión de 2.021.955,99 euros, permitirán modernizar y reforzar los sistemas de evacuación de aguas pluviales en sedes judiciales de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón que disponen de sótanos destinados al archivo y almacenamiento de expedientes judiciales y otro material sensible.

Actualmente, la Generalitat cuenta con 31 edificios judiciales con sótano en las tres provincias, de los cuales 26 presentan instalaciones insuficientes o carecen de sistemas de bombeo adecuados para hacer frente a posibles inundaciones derivadas de episodios de lluvias intensas.

Las actuaciones se dividen en tres lotes provinciales. El Lote I incluye 11 sedes judiciales de la provincia de Valencia; el Lote II comprende otras 11 sedes en Alicante; y el Lote III actuará en cuatro edificios judiciales de Castellón.

En concreto, se va a actuar en Valencia, en las sedes de Carlet, Catarroja, Massamagrell, Montcada, Quart de Poblet, Requena, Sagunt, València-Historiador Chabás, Xàtiva, Picassent y Paterna; en Alicante, en los edificios judiciales de Alacant-Benalúa, Alacant-Pardo Gimeno, Dénia, Elda, Novelda, Orihuela, Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, Villena, Elx y Benidorm; y en Castellón, en Castellón de la Plana, Nules, Vila-real y Vinaròs.

Los trabajos contemplan la instalación de depósitos y estaciones de bombeo, bombas y valvulería, redes de colectores e impulsión, cuadros eléctricos, reguladores de nivel y líneas de alimentación eléctrica, además de sistemas automatizados que garantizarán el correcto funcionamiento de las instalaciones y una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, han indicado las mismas fuentes.