Un juzgado abre procedimiento abreviado a Mascarell (PSPV) por atribuir al PP daños en la fachada de la sede socialista

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección de Instrucción Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de València ha acordado incoar procedimiento abreviado al secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, por un presunto delito de calumnias, al atribuir al PP unos daños en la sede socialista en la capital del Túria, que fue vandalizada en julio del pasado año.

En concreto, Mascarell afirmó en una red social que esa acción tenía "un actor intelectual con nombre y apellidos: Partido Popular". El PP interpuso una querella por el derecho al honor, previo al acto de conciliación y ejercitó la acción penal. Con posterioridad a esas declaraciones, otro grupo reivindicó la autoría de los hechos.

En la resolución, contra la que cabe recurso, el juzgado considera que los hechos deben conducir a la celebración de un juicio ante un Juzgado de lo Penal al concurrir "suficientes" y "serios" indicios de la autoría del delito y da traslado a los querellantes para que pidan la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, soliciten el sobreseimiento de la causa, o la práctica de diligencias complementarias. Será en el juicio donde deba ponderarse la coalición entre libertad de expresión y la intención de acusar a alguien falsamente de haber cometido un delito.

Así, sostiene que, si bien la libertad de expresión "contribuye de forma esencial a la formación de una opinión pública libre en el estado de derecho español, uno de los pilares de una sociedad libre y democrática, ahora bien, es gratuito e injusto cruzar el límite de la sana crítica a los hechos actuales".

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado señala que los hechos que se pueden deducir de las investigaciones realizadas, la querella, la documentación unida, las expresiones atribuidas al querellado, pueden constituir un delito contra el honor. "Existe constancia del presunto delito porque el video de las declaraciones del querellado es claro, nítido, contundente, inequívoco y no deja lugar a dudas al acusar y atribuir directamente al Partido Popular" los hechos vandálicos en la sede del PSPV del 6 de julio de 2025, apunta.

Así, señala que el querellado afirmó "de modo rotundo" que los daños en la fachada de su sede fueron provocados por el PP, por lo que se imputa "claramente un delito de daños basado solo en meras sospechas, elucubraciones, suposiciones".

En esta línea, añade que el propio investigado justificó sus afirmaciones, "tenidas por él como ciertas en el día que lo expresó", debido al "ambiente especialmente exarcebado y agresivod el PP en el Congreso Nacional de Madrid frente a su partido", donde el PP realizó, a su juicio, "todo tipo de críticas y provocaciones a la violencia tanto física como material a los partidos políticos contrarios, entre ellos el PSPV-PSOE.

CESE EN GANDIA

Ante esta decisión judicial, el secretario general del Partido Popular de Gandia, Vicent Gregori, ha exigido al alcalde de la localidad, José Manuel Prieto, el cese "inmediato" de Mascarell al frente de la Concejalía de Urbanismo, que también desempeña.

Para Gregori, "resulta incompatible que quien ostenta una de las principales responsabilidades del Gobierno municipal tenga que sentarse en el banquillo por unos hechos relacionados con presuntas calumnias dirigidas contra responsables del Partido Popular, mientras continúa representando al Ayuntamiento de Gandia".

Gregori ha lamentado en un comunicado que el concejal de Urbanismo lleva meses siendo "prácticamente invisible en la gestión diaria de la ciudad". "A su ausencia permanente en los asuntos de Gandia se suma ahora una situación judicial que deteriora todavía más la imagen del Gobierno municipal", ha lamentado.

A su juicio, "Prieto no puede seguir mirando hacia otro lado. Si realmente cree en la transparencia y en la ejemplaridad que proclama, debe cesar de inmediato al concejal de Urbanismo y dejar de proteger a quienes convierten la descalificación y las presuntas calumnias en una forma de hacer política", ha concluido.