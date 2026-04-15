El juzgado de la dana da cinco días a fiscal y el resto de partes para que aleguen al recurso de Mazón

Archivo - El 'expresident' Carlos mazón en imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Catarroja que instruye la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha dado cinco días a Ministerio Fiscal y al resto de partes para que presenten las alegaciones que consideren al recurso de apelación del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ante la Audiencia contra la decisión de la magistrada que rechaza que pueda personarse en la causa.

Así consta en una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), de fecha de este miércoles, en la que tiene por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación de Mazón, si bien señala que no cabe el trámite procesal de designación de particulares --señalar qué documentos, actas o piezas específicas de un expediente original deben copiarse-- dado que el 'expresident' no tiene acceso a las actuaciones.

La jueza instructora rechazó la solicitud del exmandatario --a quien ha citado para una testifical-- de personarse en el procedimiento esgrimiendo que la figura del denominado 'testigo asistido' no existe en España.

El recurso de apelación del 'expresident' se articula en torno a cinco ideas: una "anomalía procesal relevante" derivada del momento en que se elevó la exposición razonada al TSJCV --que rechazó su investigación--; la generación de una "seria indefensión" desde el punto de vista procesal; rechaza que pueda afirmarse que Mazón dejó pasar una supuesta oportunidad procesal para personarse e impugnar diligencias anteriores; que el derecho a personarse surge "desde el momento en que se practica o se acuerda una diligencia con aptitud objetiva para afectarle y permanece vivo mientras la instrucción continúe abierta" y entendía que, más allá de las declaraciones formales que niegan responsabilidad penal, "la realidad material del procedimiento "revela que la instrucción sigue proyectándose" sobre el 'expresident'.