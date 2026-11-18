Archivo - Imagen de archivo del gerente de Ferrocarrils de la Generalit Valenciana (FGV), Alfonso Novo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha fijado para el mes de enero nuevas comparecencias de testigos, entre ellas, la de responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), funcionarios de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y una trabajadora de À Punt.

Así consta en una diligencia de ordenación del Juzgado que señala a partir del 18 de enero las nuevas declaraciones en esta causa en la que se investiga la gestión de las riadas que el 29 de octubre de 2024 dejaron 234 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Ese día 18 de enero declararán tres funcionarios de la AVSRE mientras que el día 20 lo hará la trabajadora de la cadena pública valenciana. Para esa fecha, a las 11.30 horas, se ha fijado la declaración del gerente de FGV, Alfonso Novo.

Por último, el Letrado de la Administración de Justicia ha citado el 22 a dos directivos más de la empresa pública mientras que el 25 lo harán un subfeje y el jefe de puesto de mando de la estación de Paiporta.