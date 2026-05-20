El juzgado de Orihuela se inhibe a favor del de Violencia sobre la Mujer tras recibir las autopsias de Dolores

Minuto de silencio celebrado elpasado sábado en la localidad alicantina de Dolores por el crimen machista de una mujer y su hijo - AYUNTAMIENTO DE DOLORES

ALICANTE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela (Alicante) ha acordado este miércoles inhibirse en favor de su compañera de la plaza número 1 de Sección de Violencia sobre la Mujer de la causa abierta para investigar la muerte por disparos de arma de fuego de un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos, cuyos cadáveres fueron hallados el pasado sábado en el domicilio familiar, en el pabellón del cuertel ubicado en la localidad de Dolores.

El juez, que se encontraba en funciones de guardia el pasado sábado y por tanto practicó el levantamiento de los cadáveres, ha tomado esta decisión tras recibir los informes preliminares de las autopsias, entre otros documentos, al considerar que la competencia para continuar con la instrucción es de la plaza judicial exclusiva de violencia sobre la mujer del partido judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Los cuerpos de la mujer, de 51 años; su hijo, un joven de 24, y el marido y padre, un guardia civil de 55 años, fueron encontrados el pasado sábado con heridas de arma de fuego en el pabellón ocupado por el agente de la Guardia Civil, perteneciente al Puesto de Dolores.

Según ha informado el Ministerio de Igualdad, de acuerdo con la investigación, el agente habría matado a tiros a su mujer, de 51, y a su hijo de 24, en una de las habitaciones de la vivienda para después suicidarse en otra de las dependencias.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha expresado este miércoles su "máxima condena" al asesinato de la mujer y su hijo. Bernabé, que se desplazó el sábado hasta la localidad, ya avanzó que todas las hipótesis estaban abiertas, incluida la de un posible asesinato por violencia de género, que se ha confirmado.

Bernabé, también secretaria de Igualdad del PSOE, confirmó que no había denuncias previas entre el matrimonio ni constaban datos del matrimonio en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

En unas declaraciones distribuidas este miércoles a los medios, la delegada ha expresado su "máxima condena a toda aquella violencia que se ejerce contra las mujeres y desde luego todo el cariño a los familiares, a los amigos de la mujer asesinada, de su hijo asesinado y de todo el pueblo de Dolores que sufre y llora la pérdida de estos dos vecinos, que definitivamente eran vecinos de Dolores porque llevan 30 años conviviendo" en el municipio.

Igualmente se ha pronunciado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien en un mensaje en su cuenta de X ha lamentado "profundamente" el asesinato de Marisol y de su hijo Alberto, a manos del marido de ella y padre del joven. "Toda mi cercanía y apoyo a su familia y seres queridos en estos duros momentos", afirma el 'president'.

"Debemos acabar con esta lacra cruel que destroza vidas y familias. No podemos tolerar ningún tipo de violencia. Frente a esta atrocidad, unidad, firmeza y toda la fuerza de la sociedad para combatirla", ha manifestado.