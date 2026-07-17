Käbrones actuará en la sala Auditorio Roig Arena a final de enero

La banda Käbrones - ROIG ARENA

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Käbrones actuará el domingo 31 enero en la sala Auditorio Roig Arena de València, dentro de la gira que la banda llevará a cabo por ciudades españolas entre 2026 y 2027.

Formado por José Andrëa, Carlitos, Frank y Salva, el grupo reúne a varios de los músicos que formaron parte de la etapa más reconocida de Mägo de Oz, una de las formaciones de rock más influyentes y exitosas del panorama nacional, detallan desde el recinto multiusos.

Con este proyecto, los artistas vuelven a compartir escenario para reencontrarse con un repertorio que ha acompañado a varias generaciones de seguidores.

Las entradas para el concierto de Käbrones ya están a la venta en la web del Roig Arena.