El Kanka actuará el 31 de enero de 2027 en el Roig Arena para presentar 'Gira La Calma'

El Kanka actuará el 31 de enero de 2027 en el Roig Arena con su gira 'Gira La Calma' - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantautor malagueño El Kanka recalará el 31 de enero de 2027 en el Roig Arena en el marco de su 'Gira La Calma'. El artista lleva más de 15 años construyendo una carrera que mezcla "humor, poesía y filosofía cotidiana", con un repertorio que canta a la vida y a las pequeñas cosas.

Con seis discos a sus espaldas --'Lo mal que estoy y lo poco que me quejo' (2012), 'El día de suerte de Juan Gómez' (2014), 'De pana y rubí' (2015), 'El arte de saltar' (2018), 'Cosas de los vivientes' (2023) y 'Las Canciones' (2025)-- El Kanka ha consolidado una identidad sonora "inconfundible".

Su estilo, "tan difícil de etiquetar como fácil de reconocer", se mueve entre la rumba, el pop, la trova y la canción de autor. En 2023 fue reconocido como 'Malagueño del Año' en el ámbito de la cultura y en 2024 dio el Pregón de la Feria de Málaga.

Cada concierto de este artista es una "celebración compartida donde el humor, la emoción y la complicidad con el público se funden en una sola voz".

Las entradas para el concierto de El Kanka en el Roig Arena salen a la venta este martes, 16 de junio, a las 12.00 horas en la web del Roig Arena, ha informado la organización en un comunicado.