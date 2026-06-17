Las Ketchup, Merche, Natalia, Raúl o Coyote Dax, en el cartel del Verbeneo de Museo

Archivo - La cantante Merche. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Ketchup, Merche, Natalia, Raúl, Guaraná, María Isabel, Leticia Sabater, Sonia Madoc, Roser, Lorna, Coyote Dax y Chus (Los Inhumanos) encabezan la segunda edición de Verbeneo de Museo, una jornada dedicada a "los himnos que han marcado la memoria musical" de varias generaciones y que se celebrará este sábado, 20 de junio, en la Marina Norte de València.

Desde las 17:00 horas, la cita, con el lema 'Este festival no es un cuadro. Es puro arte', presenta un cartel que incluye a Las Ketchup, autoras del fenómeno mundial Aserejé; Merche, una de las voces más reconocidas del pop español; Natalia, referente de la primera generación de Operación Triunfo; Raúl, responsable de éxitos como Sueño su Boca; y Guaraná, creadores de clásicos como En la Casa de Inés.

La programación se completa con nombres tan "emblemáticos" como María Isabel, cuya victoria en Eurovisión Junior marcó a toda una generación; Lorna, pionera del reguetón internacional con Papi Chulo; Coyote Dax, responsable de popularizar el line dance en España; Roser, figura destacada del pop dance nacional; Sonia Madoc, integrante del mítico dúo Sonia y Selena; Leticia Sabater, convertida en un fenómeno viral intergeneracional; y Chus, histórico vocalista vinculado al legado festivo de Los Inhumanos.

Más allá de los conciertos, Verbeneo de Museo volverá a apostar por la cultura popular con humor y participación colectiva.