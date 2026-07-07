Kidd Voodoo y RVFV tomarán el Roig Arena en la primera edición del Reve Fest

Cartel de RVFV en el Reve Fest - REVE FEST

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Reve Fest, el nuevo festival impulsado por Fundación Músicos por la Salud el próximo 16 de julio en el Roig Arena, será parada del chileno Kidd Voodoo, una de las grandes revelaciones internacionales, y el imparable crecimiento de RVFV, uno de los artistas más escuchados y virales del panorama urbano estatal.

Kidd Voodoo llegará a València con su gira 'Euforia', álbum en el que consolida una identidad sonora propia, capaz de conectar el pop contemporáneo con el urbano y matices alternativos, e incluye colaboraciones con artistas como Mon Laferte, Pablo Alborán o Rels B. Su actuación en el Roig Arena será su única parada en la ciudad.

El festival también apuesta por el talento en tendencia con RVFV, que atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. Con su gira 2026, el almeriense llegará a València reafirmando su conexión con el público y su capacidad para liderar el sonido urbano a nivel estatal.

La primera edición de Reve Fest estará liderada por María Becerra, una de las grandes figuras del pop urbano latino con su exitoso Quimera Tour. El cartel se completa con propuestas que aportan identidad y diversidad a la escena: La Zowi, referente del trap español; L0rna, una de las voces emergentes con mayor proyección, o C Marí con una propuesta transversal en su única fecha en València.

Además, actuarán dj's de la escena local, reforzando el vínculo con la cultura urbana de València, avanzan los organizadores del festival.

Más allá de su propuesta artística, Reve Fest nace con la vocación de generar impacto social a través de la música. Impulsado por Músicos por la Salud, el festival destina parte de sus beneficios a la realización de microconciertos en hospitales y centros sociosanitarios para acercar la música a personas en situación de vulnerabilidad. El proyecto incluye una fila 0 solidaria para quienes deseen apoyar la causa.