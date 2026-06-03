Kiki Morente y Lagartija Nick celebrarán el legado de 'Omega' en la sala Auditorio Roig Arena

Archivo - El cantante Kiki Morente . ARCHIVO. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Kiki Morente y Lagartija Nick ofrecerán un concierto el próximo 22 de noviembre en la sala Auditorio Roig Arena de València para "celebrar el legado" de 'Omega', el legendario álbum de Enrique Morente que constituyó una visionaria fusión entre el flamenco y el rock.

Todo ello, bajo el influjo de la poesía de Federico García Lorca y Leonard Cohen, añade la organización en un comunicado.

Para conmemorar el treinta aniversario de aquel hito, Lagartija Nick vuelve a recuperar al elenco de colaboradores con quienes homenajeará la magia del trabajo discográfico de Morente.

Además de Kiki Morente, en el concierto también participará el bailaor y coreógrafo español Israel Galván.

Las entradas para el concierto "Omega" ya están a la venta en la web www.roigarena.com.