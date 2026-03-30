Koordinadora Parke Alcosa acude al Síndic e inicia una campaña ante el "desmantelamiento" de sus proyectos comunitarios

La Koordinadora de Kolectivos Parke Alcosa ha interpuesto dos quejas ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y pone en marcha una campaña para denunciar lo que califican de "acoso institucional que amenaza con desmantelar" varios proyectos. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Koordinadora de Kolectivos Parke Alcosa ha interpuesto dos quejas ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y pone en marcha una campaña para denunciar lo que califican de "acoso institucional que amenaza con desmantelar" varios proyectos comunitarios que "sostienen a cientos de familias en situación de vulnerabilidad" en el Parque Alcosa de Alfafar (Valencia).

Representantes de la Plataforma SOS PARKE, apoyados por diversas entidades y formaciones políticas, se han concentrado este lunes en la Plaza de Manises de València, ante el Palau de la Generalitat, para informar de las acciones emprendidas.

Un portavoz de Jóvenes Parke, Juan Miguel, ha manifestado a los medios que han acudido al defensor del pueblo valenciano frente a la "estrategia coordinada" de la Generalitat y el Ayuntamiento de Alfafar para "desmantelar la respuesta comunitaria".

En este sentido, mantienen que hay "más de 310.000 euros impagados" por parte de la Conselleria de Servicios Sociales del trabajo de dos centros de día que tienen en acción concertada. Por otro lado, achacan al consistorio no dar respuesta a la renovación del convenio de la cooperativa, "que lleva seis años caducado", y exigen que no se desaloje el "único supermercado solidario activo tras la dana y que sigue atendiendo a más de 300 familias a la semana".

"JUDICIALIZAR LOS TEMAS"

Este portavoz ha asegurado que están "explorando, judicializar todos los temas" y ha avanzado que se va a poner en marcha una campaña para conseguir sus reivindicaciones. "No vamos a parar", ha advertido.

En la misma línea, reclama la apertura de una Mesa de Negociación sobre la Reconstrucción, "porque los vecinos y las vecinas del Parque Alcosa también tenemos que decir" sobre este proceso, remarca.

Preguntado por si ha habido algún avance con la administración, Juan Miguel ha explicado que sí se ha celebrado "alguna reunión con la Generalitat". No obstante, considera que "lo que está pasando es

muy sencillo de entender: el Partido Popular gestiona estas dos administraciones y se está castigando dos cosas: el trabajo inmediato que se hizo en la dana, no sólo en el Parque Alcosa sino en la comarca y lo que ello supuso, y la crítica a la gestión y la negligencia por parte de la Generalitat valenciana".

Al acto han acudido integrantes de los grupos municipales de Compromís y PSPV de Alfafar, que han reclamado que pare la "persecución política" a este colectivo y se abran espacios de diálogo para poder llevar adelante sus proyectos con las mejoras que resulten necesarias.

A la concentración han asistido también miembros de IU, Intersindical, CGT, Col·lectiu Ovidi Montllor, Sindicat d'Estudiants, ACPV, HOAC, PAH, los Comités Locales de Emergencia de Reconstrucción, Acord Social Valencià.