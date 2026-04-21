El Kuelgue mostrará su "versatilidad musical" el 6 de septiembre la sala Auditorio del Roig Arena

El Kuelgue - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo argentino El Kuelgue ofrecerá el 6 de septiembre un concierto en la sala Auditorio Roig Arena de València, ha anunciado la organización en un comunicado.

Con más de 20 años de trayectoria profesional, la banda destaca por su "versatilidad musical, con la combinación de múltiples estilos, y por los toques de humor absurdo y teatralidad que despliega en los escenarios", señalan.

El Kuelgue se formó en Buenos Aires, en el corazón del barrio de Villa Crespo durante el año 2004. Sus particulares conciertos en vivo, en donde despliegan su impronta ligada a la improvisación, y sus originales puestas en escena, son el sello de este grupo liderado por el multifacético Julián Kartun. Esta suma de factores establecieron a El Kuelgue como una propuesta distinta dentro de la escena de la música argentina y latinoamericana.

Las entradas para el concierto de El Kuelgue ya están a la venta en la web www.roigarena.com.