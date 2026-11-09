Lafuente (CEV) ve "extemporánea" y "electoralista" la huelga general y pide que se garantice el "derecho al trabajo"

Archivo - El presidente de la CEV, Vicente Lafuente - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha calificado de "extemporánea" y "electoralista" la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre y ha exigido que durante esa jornada se garantice también el "derecho al trabajo". Además, ha cuestionado que se celebre "en unos momentos en que hay tensión contenida en la sociedad" y eso "puede generar problemas".

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios este lunes tras reunirse con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, en la Delegación de Gobierno, desde donde se ha mostrado "muy preocupado" ante la convocatoria de huelga: "No queremos que paralice las actividades económicas y simplemente hemos estado hablando para transmitir que, lógicamente, admitimos que haya un derecho a la huelga, pero también tenemos un derecho al trabajo".

"Queremos que se respete ese derecho, que hayan medios suficientes como para garantizar que cualquier persona trabajadora que quiera acceder a su puesto de trabajo pueda ejercerlo con absoluta normalidad y hemos estado transmitiendo y cruzando información para intentar, en la medida de lo posible, que podamos tener la jornada con la mayor normalidad posible", ha indicado sobre la reunión con Roger Llanes.

Lafuente ha añadido que el representante del Ejecutivo central les ha transmitido la voluntad de "garantizar esa seguridad" durante el 11N y, para ello, se han establecido "planos de zonas que pudieran ser potencialmente conflictivas". "Entienden que es uno de los derechos que tienen que garantizar y que van a poner todos los medios posibles a disposición de que aquella persona que pueda trabajar pueda acceder a su puesto de trabajo", ha remarcado.

Preguntado por cuáles son esas zonas conflictivas, el presidente de la CEV ha subrayado que la Comunitat Valenciana es "muy amplia", pero ha concretado que se trata de zonas industriales, logísticas y de transporte, "que son las que paralizan". "Hay muchísimas zonas, muchísimos puntos concretos y polígonos neurálgicos que sabemos que, en caso de que hubiera piquetes, estarían en esa situación", ha dicho.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Ante esta situación, ha asegurado que desde la CEV han facilitado a la Delegación de Gobierno "la documentación que tenemos de esas zonas conflictivas que desde la parte empresarial consideramos" y, por parte de la representación del Ejecutivo central, "nos dicen que es un trabajo ya hecho, lo tienen localizado y que están a disposición de nosotros para lo que necesitemos".

Además, Vicente Lafuente ha informado de que, de cara al 11N, se va a establecer un comité de seguimiento de la huelga para comprobar su evolución y, "si hubiera alguna conflictividad, poder ponernos en contacto con la Delegación de Gobierno para que lo solventen a la mayor brevedad posible".