Lambda celebra 40 años de activismo LGTBIAQ+ en València con una gran fiesta abierta y solidaria - LAMBDA

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lambda, col·lectiu LGTBIAQ+ de València, cumple 40 años de historia el próximo 25 de septiembre. Para conmemorar esta efeméride y agradecer el apoyo de todas las personas que han formado parte de su historia en un espacio seguro y de entrada libre, la asociación ha organizado una fiesta por el aniversario el próximo viernes 25, a las 20.30 horas, en Jagger Club Valencia (Gran Vía del Marqués del Turia, 23).

El evento, concebido bajo el lema '40 años haciendo familia, 40 años creando comunidad', contará con José Benet, referente de la escena LGTBIAQ+ valenciana como Thais, como maestro de ceremonias, además de 'picaeta', música, libro de firmas y una tarta con velas. No faltará una vertiente solidaria: las personas que lo deseen podrán realizar donativos a beneficio del programa de Emergencia Social de Lambda, que dispone de un banco de alimentos dedicado a atender a personas del colectivo en situación de precariedad o exclusión.

Desde que se constituyó oficialmente en 1986, la entidad ha sido una pieza clave en la defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersex, asexuales y queer, tanto en la ciudad de València y la Comunitat Valenciana como en el conjunto del Estado español, recuerdan sus responsables.

A lo largo de estos 40 años, Lambda ha pasado de ser un grupo de resistencia que se reunía en casas particulares en los primeros años de la democracia a convertirse en "un referente social, político e institucional". Su trayectoria ha sido "decisiva" para avances históricos como la conquista del matrimonio igualitario, la protección legal en materia de salud y derechos trans, la lucha contra el estigma del VIH y la visibilización de la diversidad en el ámbito educativo y comunitario.

Además de su labor reivindicativa y de sensibilización, Lambda desarrolla una tarea de atención directa mediante la formación de voluntariado en el ámbito de la diversidad sexual, de género y familiar, la visibilización de las diferentes realidades del colectivo --como harán dos días antes de la fiesta con el Día de la visibilidad bisexual-- y la atención a situaciones de vulnerabilidad y de injusticia.

RETOS

Estos son los principales retos a los que todavía se enfrenta el colectivo LGTBIAQ+ tras tantos años de trabajo son: la atención a la vulnerabilidad y la emergencia social como respuesta a situaciones de precariedad económica y exclusión social dentro del colectivo; el fortalecimiento del activismo con espacios de reflexión, aprendizaje y debates colectivos para adaptarse y responder a las nuevas realidades sociales, especialmente en unos años de retrocesos y ataques incluso institucionales; frenar el aumento de la LGTBIfobia y los discursos de odio, especialmente el acoso en redes sociales, la transfobia y el riesgo de recortes en derechos y libertades conseguidos.

También la defensa de las personas mayores LGTBIAQ+ para garantizar espacios seguros y recursos adecuados para todas las realidades del colectivo, incluidas aquellas que nos abrieron camino y que corren el riesgo de tener que volver al armario en residencias no seguras, así como la erradicación del estigma sobre el VIH, porque es prioritario romper el prejuicio social que sufren las personas que viven con el virus y combatir la desinformación, o la priorización de la salud mental y el bienestar emocional porque todas estas situaciones de rechazo y acoso impactan psicológicamente en las personas del colectivo por encima de la media.