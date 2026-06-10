Lambda insta en el Orgull LGTBIAQ+ a la reflexión, activismo, memoria democrática y a la "urgencia" de movilización

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VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Lambda ha presentado este miércoles la agenda del Orgull LGTBIAQ+ València 2026, una programación variada que durante este mes invita a la "reflexión, el activismo y la memoria democrática", bajo el lema 'Por tus derechos, actúa', un "grito" que "apela a la urgencia de movilizarse para defender todos los derechos conquistados ante el avance de los discursos de odio y del fascismo".

La manifestación, acto central del Orgull, será el sábado 20 de junio, a las 19:30 horas, desde el Puente de la Exposición y hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde acabará "sin ninguna fiesta oficial ante los intentos de pinkwashing del Partido Popular, especialmente en un contexto donde los derechos de las personas LGTBIAQ+ ya han sido atacados", señala en un comunicado "en referencia a los recortes de la ley trans valenciana que PP y Vox modificaron en mayo de 2025".

El colectivo valenciano invita a toda la sociedad valenciana a sumarse a sus actividades, y "de forma multitudinaria" a la manifestación.

Antes de esa fecha, los próximos actos previstos son este jueves, a las 19:00 horas en la sede de Lambda, tendrá lugar la primera reunión informativa abierta a todas las personas que quieran colaborar como voluntarias e implicarse directamente en la organización del Orgull de este año. El viernes 12, Rafa García, José Benet y Juan Román (Ada Carrasco), activistas por la salud sexual, compartirán sus vivencias con el VIH en primera persona. Será también a las 19:00 horas en Época Pub.

El sábado 13 de junio, a las 19:00 horas, hay programada una Ruta Cultural LGTBIAQ+ mixta, a pie y en bicicleta, que partirá de las Torres de Serranos y visitará espacios clave del movimiento LGTBIAQ+ en la ciudad de València y el domingo, a la misma hora, se proyectará, en un cinefòrum en la sede de Lambda, el documental 'Stonewall Uprising' (doblado al castellano), para recordar los orígenes de las luchas del colectivo.

La semana siguiente, el miércoles 17 de junio, a las 18:30 horas, activistas de Lambda, Dracs, Samarucs y Chrysallis participarán en el Conversatorio de presidencias en la Delegación del Gobierno, con las actuaciones musicales de la Charanga Dracs, el Cor de Samarucs y la DJ Raquel Maravilla. Y el viernes 19, en la sede del colectivo valenciano, a las 18.00 horas, se presentará el libro 'Calles y cadenas', de Sergio Esteban Arias Arango, con presencia del autor, quien estará acompañado del activista de Lambda Siento Marco.

CARTEL

La imagen gráfica que convoca y da color al Orgull LGTBIAQ+ València 2026 es resultado de la "fructífera colaboración" con la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de València que ya lleva tres ediciones. Este año, el autor de la imagen y ganador del concurso es Enrique Veres Climent, "que ha sabido plasmar con fuerza visual el llamamiento a la acción para defender los derechos del colectivo", señala la entidad.