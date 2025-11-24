Lanzan el Mapa Literario de València con más de 40 citas de autores

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Prodigioso Volcán, compañía especializada en transformación de empresas, en nuevas formas de comunicación y en modelos de innovación, ha presentado el Mapa Literario de València: una cartografía compuesta por más de 40 citas literarias con las que se dibuja la ciudad para celebrar las voces de los autores y las autoras que han capturado su esencia a lo largo de la historia literaria.

La presentación ha tenido lugar en la librería Railowsky, establecimiento literario con más de 30 años de experiencia e icono en el sector cultural valenciano, que desde hace más de dos años es el espacio de trabajo de Prodigioso Volcán en la Comunitat Valenciana y Murcia. En el evento ha participado el artista e ilustrador Raúl Arias, autor de las cartografías literarias de Madrid y Barcelona, y Creu Ibáñez como una de las coordinadoras del proyecto.

Todo el mapa está trazado a mano, con la naranja como símbolo para crear la cartografía. Se han incluidos autores valencianos que escriben en castellano y en valenciano, pero también nombres de la literatura española que recuerdan en sus obras a València, detalla la compañía.

El mapa, en versión digital y colaborativa, es interactivo para enriquecer a todos los valencianos con las citas literarias escogidas gracias a la colaboración con más de 20 librerías valencianas.

"Somos amantes de la literatura, libro y librería, por lo que lanzar este proyecto con el apoyo del Ministerio de Cultura para fomentar la lectura ha sido muy especial, precisamente, este año se han volcado con la dana", ha manifestado la consejera delegada de Prodigioso Volcán, María Moya.

El escritor y director general de Cultura, Miquel Nadal, ha explicado que lo más importante del mapa es que tiene "muchas miradas, lenguas y perspectivas": "Detrás del mapa hay una Valencia muy rica que vale la pena conocer".

En la presentación han participado dos de los autores cuyas citas conforman esta particular cartografía. La periodista Laura Ballester, autora de 'Lluitant contra l'oblit', ha destacado que le "encanta escribir de Valencia": "Se me identificaba mucho con el accidente del metro y de las víctimas del metro. Estoy muy agradecida por aparecer en estas páginas entre estos autores".

El escritor Rafa Lahuerta, autor de 'Noruega', ha incidido en cómo le "fascina" este mapa literario porque le gusta "viajar" por su ciudad "proyectando otras ciudades, trazando esquemas propios muy personales llenos de intuición, poesía.": "A partir de ahí me voy inventando mi propia ciudad que es la mía, pero también la de mis padres, mis abuelos. Me paso la vida viajando en Valencia, proyectando mi propia Valencia, y la literatura me permite esto".

Juan Pedro Font de Mora, fundador y actual responsable de Railowsky, ha señalado que esta cartografía es un ejemplo de los proyectos culturales que se llevan a cabo para impulsar la colaboración entre los sectores literarios y de la comunicación.

Con este proyecto cultural se pretende "encender la pasión por la lectura a través de lo cotidiano, mostrando a los lectores valencianos los rincones y calles de su ciudad cuando estos se convierten en protagonista y escenarios en las páginas de las obras literarias".