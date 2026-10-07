'El Latido De La Palabra' Coloca A La Biblioteca Ramon Guillermo De Catarroja Entre Las Mejores De España - AYUNTAMIENTO CATARROJA

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública Municipal Ramon Guillermo de Catarroja (Valencia) ha sido galardonada en la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner 2026, impulsada por el Ministerio de Cultura, por el proyecto titulado 'El latido de la palabra', que ha contribuido a la reconstrucción cultural y formativa tras la terrible dana de 2024.

La propuesta ha obtenido 88 puntos en la valoración técnica el que le ha permitido ser una de las 10 mejores bibliotecas municipales de todo el Estado, de un total de 370 proyectos premiados este año.

El reconocimiento comporta una dotación de 10.000 euros, que, de acuerdo con las bases de la convocatoria, se destinará íntegramente a la adquisición de libros y publicaciones periódicas para la biblioteca.

La concejala de Cultura, Dolors Gimeno, ha destacado que "este premio reconoce el trabajo de los últimos años y una manera actualizada de entender la biblioteca como un espacio vivo, abierto y accesible, que va mucho más allá del préstamo de libros".

"Y lo más importante es que el reconocimiento vuelve directamente a Catarroja en forma de libros, ampliando los recursos que ponemos a disposición de la ciudadanía", ha añadido en un comunicado.

La puntuación de 88 puntos es el resultado de los diferentes criterios técnicos establecidos en las bases: 38 puntos por el interés y calidad del proyecto, 10 por claridad, planificación y viabilidad, 15 por impacto, 5 por las estadísticas de la biblioteca, 10 por colaboración y 10 para ser uno de los pueblos afectados por la dana.

El proyecto premiado plantea la Biblioteca Ramon Guillem como un Tercer Lugar, un espacio de encuentro, aprendizaje y cohesión social después de la dana de 2024. Entre sus principales ejes se encuentran la promoción de la poesía en valenciano, la memoria local y los autores y autoras de proximidad, con iniciativas como Poesía Catarrogina y los talleres de escritura terapéutica.

La programación también incluye Bebeteca, La hora del cuento, clubes de lectura, Lectura Fácil y Leer y tejer, con una especial atención a la inclusión y a la participación de personas de diferentes edades y procedencias.

La biblioteca ha reforzado igualmente su apuesta por la lectura en valenciano con un Plan de Choque de Adquisiciones 2026 y ha puesto en marcha iniciativas como Libros Libres, que permite que parte de los libros recibidos después de la barrancada vuelven gratuitamente a los hogares.

IMPACTO DEL PROYECTO

Los resultados muestran el impacto del proyecto: 747 nuevas altas de usuarios, 119 actividades de fomento lector y 2.775 participantes directos, además de la recuperación de 1.000 ejemplares de publicaciones locales, distribuidos en 50 lotes de lectura.

"La cultura y la lectura también han sido una forma de reconstruirnos después de la dana", ha señalado Gimeno, que apunta que "este reconocimiento pone en valor el trabajo del personal de la biblioteca y de todas las personas, centros educativos y entidades que están haciendo de Ramon Guillem un espacio cada vez más vive y más conectado con Catarroja".

El proyecto se ha desarrollado sin coste directo, gracias a los recursos propios de la biblioteca y a la colaboración de entidades, voluntariado, centros educativos, autores y diferentes áreas municipales.