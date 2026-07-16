Laura Olcina, directora gerente de ITI, recibe el Premio Nacional de Innovación 2026 en Trayectoria Innovadora

Archivo - Laura Olcina, directora gerente de ITI - REMITIDA ITI - Archivo

VALÈNCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha concedido a Laura Olcina, directora gerente de ITI, centro tecnológico especializado en TIC, el Premio Nacional de Innovación 2026 en la modalidad Trayectoria Innovadora.

El galardón reconoce una trayectoria profesional de cerca de tres décadas dedicada a impulsar la innovación, la gestión de la I+D+i y la transferencia de conocimiento, así como su compromiso con el fortalecimiento del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, según ha informado ITI en un comunicado.

El jurado reconoce en Olcina a "una figura imprescindible para el sistema español de I+D+I" y destaca su capacidad para anticipar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la economía del dato y los espacios de datos, y convertirlas en soluciones aplicables, responsables y con impacto. También pone en valor la transformación de ITI bajo su liderazgo.

Desde que asumió la dirección en 2002, el centro ha pasado de ser una organización de menos de diez personas a superar los 340 profesionales, colaborar con cerca de 400 empresas y alcanzar unos ingresos superiores a los 20 millones de euros.

"Es un honor recibir este reconocimiento. Lo hago con una enorme gratitud y, sobre todo, como un premio compartido. Mi trayectoria no se entiende sin ITI, sin las personas que lo han hecho crecer, sin las empresas que han confiado en nosotros y sin las instituciones con las que hemos trabajado. Innovar nunca es un camino individual: es escuchar, colaborar y convertir conocimiento en soluciones que mejoran la competitividad y la vida de las personas", ha señalado Laura Olcina.

Además, ha destacado que es la primera vez que se otorga este premio en el ámbito de los centros tecnológicos: "Que este reconocimiento ponga el foco en una trayectoria construida desde un centro tecnológico tiene para mí un significado especial. Los centros tecnológicos somos el puente entre el conocimiento científico y las necesidades reales de las empresas, especialmente de las pymes. Nuestra labor es hacer que tecnologías complejas se conviertan en soluciones concretas, accesibles y con impacto. Porque lo importante de la tecnología es lo que conseguimos gracias a ella", ha añadido.