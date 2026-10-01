El legado de Jaume I y el orgullo valenciano centran la programación de la Diputació por el 9 d'Octubre

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, presenta la programación del 9 d'Octubre - DIPUTACIÓ

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación organizada por la Diputació de València con motivo del 9 d'Octubre está marcada este año por la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I y planteada como una reivindicación de la historia, la identidad y el futuro del pueblo valenciano.

En la presentación de la programación en la sede de la institución provincial, el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha reivindicado una sociedad valenciana "trabajadora, abierta, generosa, creativa y talentosa" y el legado de Jaume I: "750 años después, las valencianas y los valencianos tenemos que continuar alzando la voz, defendiendo lo que es nuestro y exigiendo lo que nos corresponde".

A partir de ahí, ha defendido que la conmemoración debe servir para continuar reivindicando los intereses valencianos: "Tenemos que exigir lo que nos toca: una financiación justa que no nos asfixie, las infraestructuras que necesitamos y el respeto absoluto a nuestra lengua".

También ha reclamado inversiones en Cercanías, acelerar la ejecución del Corredor Mediterráneo y el soterramiento de las vías entre Alfafar y València, así como la ampliación norte del puerto de València, la modificación de la Ley de Costas y compensaciones para los agricultores que perdieron terrenos como consecuencia de la dana: "Ni un euro más que nadie, pero ni un euro menos. Ni un paso atrás en nuestras reivindicaciones", ha recalcado.

Y ha proclamado, en declaraciones a los medios: "Ser valenciano es algo que se debe practicar todos los días, pero el 9 d'Octubre debemos sacar esa valenciana que llevamos dentro para reivindicar lo que es nuestro".

ACTOS APLAZADOS POR LA LLUVIA

Ante los avisos meteorológicos por lluvias a partir de este jueves por la tarde, Mompó ha anunciado el aplazamiento de los actos previstos para este fin de semana, entre ellos la recreación histórica de la entrada de Jaume I en València y el Torneig del Rei en la plaza de toros. "La seguridad está por encima de cualquier programación", ha subrayado, Y ha avanzado que las nuevas fechas se comunicarán tan pronto como sea posible.

El resto de las actividades se mantienen por el momento, aunque la programación podrá modificarse en función de la evolución meteorológica y de las decisiones que adopten las instituciones organizadoras en cada caso.

El presidente de la Diputació ha señalado que estos avisos recuerdan a la dana de 2024 y ha subrayado que las autoridades deben ser "responsables" y tomarse las emergencias "con seriedad y de forma rigurosa", pero también ser capaces de "transmitir tranquilidad a la población" porque "esto no puede ser una psicosis continua".

'HONOR O VERGONYA': LA VIDA DE JAUME I EN CÓMIC

Dentro de la programación, la apertura de la exposición 'Honor o vergonya. La vida del rei Jaume I' es uno de los primeros actos. La muestra, ubicada en el Salón de Reinas de la Diputació, está abierta hasta el 30 de octubre y propone acercar la figura del monarca al público infantil mediante el lenguaje del cómic.

'Honor o vergonya' recorre algunos de los principales episodios de la vida de Jaume I, desde su proclamación como rey cuando todavía era un niño hasta las conquistas de Mallorca y València, combinando acontecimientos históricos con episodios vinculados a la tradición sobre su figura.

Esta propuesta parte del álbum escrito por Josep Franco e ilustrado por Jose Miguel Fonollosa. Se trata de una edición de Reclam que, además de las reproducciones a gran formato, estará presente en la exposición en formato cómic.

La muestra se podrá visitar los viernes, de 16 a 20 horas, y los sábados y domingos de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. El 9 d'Octubre permanecerá cerrada.