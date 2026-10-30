Los "legendarios" Harlem Globetrotters regresan el 4 de mayo al Roig Arena con la gira 'Rivales'

Archivo - Partido de exhibición de los Harlem Globetrotters. ARCHIVO. - HARLEM GLOBETROTTERS - Archivo

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los "legendarios" Harlem Globetrotters volverán al Roig Arena de València el próximo 4 de mayo con un espectáculo enmarcado en su tour 'Rivales'.

Esta nueva gira ampliará el universo de los Harlem Globetrotters con la incorporación de dos nuevos equipos rivales que se unirán a los históricos Washington Generals, explica la organización en un comunicado.

Sus nombres e identidades se desvelarán en las próximas semanas, pero su llegada promete nuevos desafíos, enfrentamientos inéditos y más emoción sobre la cancha. Una evolución del espectáculo que mantiene intacta la esencia de uno de los equipos más reconocibles y queridos del mundo del deporte y del entretenimiento.

Una de las grandes novedades de 'Harlem Globetrotters: Rivales' será el papel protagonista de los aficionados, que podrán participar activamente en el desarrollo del espectáculo a través de votaciones en directo para elegir determinados retos y desafíos.

Además, algunos espectadores tendrán la oportunidad de saltar a la cancha para lanzar un tiro libre, convertirse en entrenadores por un cuarto o aparecer en el videomarcador gigante. Todo ello comenzará incluso antes del partido, gracias a una nueva fiesta de apertura gratuita que ofrecerá actividades interactivas, entretenimiento y experiencias para los asistentes desde el momento en que se abran las puertas del recinto.

La experiencia también dará un paso adelante con una producción renovada, que incluirá nuevos contenidos en los videomarcadores, cámaras que mostrarán la perspectiva de los jugadores, interacciones con el público y narraciones en directo para acercar aún más a los aficionados a la acción y a la rivalidad entre los equipos.

Con más de un siglo de historia, los Harlem Globetrotters continúan reinventando el espectáculo deportivo y acercando el baloncesto a públicos de todas las edades. Su combinación de talento, acrobacias, humor, interacción con los espectadores y desafíos sobre la cancha ha convertido al equipo en un fenómeno internacional que trasciende generaciones.

Las entradas para el espectáculo 'Harlem Globetrotters: Rivales' salen a la venta el 5 de noviembre a las 12.00 horas en roigarena.com.