Les Arts busca acercar la ópera al gran público mediante el humor estas Navidades con 'The Opera Locos'

The Opera Locos

The Opera Locos - GVA

VALÈNCIA, 21 Dic.

El Palau de les Arts se llena de humor estas navidades con 'The Opera Locos', producción ganadora del Premio Max 2019 al mejor espectáculo musical. Un montaje cómico para divertirse en familia que permanecerá en el coliseo del 26 de diciembre al 5 de enero en el Teatre Martín i Soler.

De la mano de la compañía Yllana, Klemark Espectáculos Teatrales y Rami Eldar, aparece en escena una peculiar 'troupe' de ópera que se prepara para interpretar conocidas piezas del género lírico, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Sus protagonistas, cinco excéntricos cantantes, irán desvelando sus pasiones ocultas, anhelos, rencillas y amores desenfrenados a lo largo de un espectáculo que se convertirá en una divertida 'batalla de egos'.

Arias de 'Nabucco', 'Carmen', 'Turandot', 'La Bohème' y 'Sansón y Dalila' son algunas de las elegidas para acercar la ópera al público menos familiarizado con el género. Los espectadores asumirán el papel de sexto protagonista al participar activamente en la representación con palmas, a coro con los artistas, etc.

El 'jazz', el pop o el 'rock' también encuentran cabida en este montaje de estética fresca y colorista, con reminiscencias de la filmografía de Tim Burton, de hora y media de duración.

La dirección artística de 'The Opera Locos' corre a cargo de David Ottone y Joe O'Curneen, Marc Álvarez y Manuel Coves son los responsables de la dirección musical. La producción cuenta con vestuario y escenografía de Tatiana de Sarabia, diseño de sonido de Luis López de Segovia e iluminación de Pedro Pablo Melendo.

El elenco que da vida a los protagonistas de esta divertida historia está formado por María Rey Joly (soprano), Mayca Teba (mezzosoprano), Antoni Comas y el valenciano Javier Agulló (tenor), Enrique Sánchez Ramos (barítono) y Juan Carlos Coronel (contratenor).

'LES ARTS ÉS PER A TOTS'

'The Opera Locos' es la apuesta del coliseo estas navidades en su ciclo 'Les Arts és per a tots'. Un programa que busca acercar el icónico edificio de Calatrava a sus habituales, pero también a nuevos públicos que aún no hayan asistido al teatro.

El espectáculo contará con una única función los días 26 y 27 de diciembre (20.00 h), 28 de diciembre (19.00 h), 2 y 3 de enero (20.00 h) y 5 de enero (18.00 h). Les Arts amplía la oferta con dos pases los días 29 de diciembre (12.00 h y 18.00 h) y 4 de enero (12.00 h y 19.00 h).

El coliseo recuerda a los interesados que el precio de las entradas es de 25 euros y podrán ser adquiridas en las taquillas del teatro y a través de la web.